“冷战活化石”注定难阻历史前行（国际论坛）

一段时间以来，美国一些不识时务的“冷战活化石”频频跳出来，为了一己之私，企图将历史车轮引向战争与冲突的歧途。日前，号称由美国130名所谓对华鹰派人士联署的信件，在名为《政治风险杂志》的网站上首发，明确要求美国当局采取对抗中国的政策。明眼人一看便知，这些人思维还停留在殖民扩张的时代，散发着令人厌恶的陈腐气息。

他们使用与当今世界格格不入的僵化、刻板的陈词滥调，从冷战时期的美国意识形态出发，被人们称为“一群从历史尘埃中重新聚集起来的冷战活化石”。这封信，据称由退役海军上校、美军太平洋舰队情报和信息行动前主管詹姆斯·E·法内尔执笔，签名者包括美国退役军人、前情报官员、学者、智库成员各色人等。信中说，中国所表露的野心与美国的战略利益背道而驰，中国正日益采取危及美国及其盟友的行动。为了证明自己的观点，信中罗列道听途说的所谓事实，抹黑中国“反对现有国际秩序”“搞扩张主义”“不断强化军事力量”。

从任何一种角度来看，这封信件都是极其荒谬可笑的。

首先，信件的作者和联署者靠幻想和臆测，虚构了“中国挑战美国”的图景。众所周知，中国是一个走和平发展道路的大国，与一些西方大国曾经的争霸崛起路径完全不同。美国有文献指出，美国1776年至2015年有93%的时间，即222年在打仗。这封信却倒打一耙，将自身好战的帽子扣到中国头上，诬称“中国不是也从来不是一个和平的政权”，且美中之间存在世界观的“不对称”。更为荒唐的是，信中声称“在我们的政治体系中，政治是常态，战争是例外。这在中国的世界观中是完全相反的”，颠倒黑白，空前绝后；寡廉鲜耻，莫此为甚。

其次，信件毫不掩饰对基于冷战思维的霸权秩序的留恋，认为美国应该抵制历史发展趋势，维持不合时宜的单极霸权秩序。信中多处直接引述“冷战狂人”史蒂夫·班农的言论，将中国描述为对所谓美国治下霸权的挑战者，将巩固和扩展所谓美国治下的和平，确立为美国对外战略必须不断努力和巩固的目标。信中用意识形态的标签，粗暴而简单地将中国提出“一带一路”倡议、中国在南海维护领土主权和海洋权益、实现中华民族伟大复兴的目标以及倡导构建人类命运共同体，统统归纳为对美国的挑战，将其解读为“中国的扩张主义”。其中暴露出的浅薄、无知和傲慢，既令人不齿，也贻笑世人。

第三，信件的作者和联署者毫不掩饰他们内心的“麦卡锡主义”和种族主义倾向，对美国国内正确理性看待美中关系的人士，贴上危害美国核心价值与美国国家利益的标签。明明是他们将美国引向歧途，却反过来指责美国有识之士误导了美国的对外战略。行文之荒诞，让人感觉仿佛是在阅读魔幻现实主义小说的文本，而非严肃讨论中美关系。一如当初参议员麦卡锡在冷战背景下用“通共”的罪名威胁那批被称为“中国之手”的专家学者一样，他们企图用泼脏水形成寒蝉效应，险恶用心，可见一斑。

信件毫不掩饰地宣泄和表达对中国的敌意，沉迷于“单极霸权”的幻象，妄想在盟友中一呼百应地构建围堵中国的所谓“志愿者联盟”。这完全是冷战未散的阴魂，在21世纪的今天，注定会遭到世人的唾弃。

这封信件的出现，值得人们警醒，它的唯一作用就是告诉世人，尽管在现实世界中冷战已经结束，和平、发展、合作、共赢已经成为不可阻挡的时代潮流，但仍有一些人不甘心放弃卑鄙而龌龊的利益，企图制造摩擦、挑起冲突和发动战争。美国前总统艾森豪威尔曾警告，能够从大国对立和冲突中谋求特殊利益的军工复合体，始终有强烈的冲动，绑架美国的外交政策，服务于自身的特殊利益。令人惊奇的是，大半个世纪以前的这一警告，竟然在今天的美国依然具有现实意义。

青山遮不住，毕竟东流去。美国那些“冷战活化石”的梦呓，注定无法阻挡历史前行的步伐，他们跳梁小丑般的表演，注定是一出令人不齿的闹剧。

（作者为复旦大学国际关系与公共事务学院院长助理）

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 03 版）

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