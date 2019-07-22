海上丝路孔子学院为泰国职教委专业教师提供"汉语+"培训 

人民网曼谷7月22日电（记者孙广勇） 7月20日，海上丝路孔子学院与泰国职业教育委员会联合举办的专业教师“汉语+”培训班在泰国博仁大学顺利开班。泰国职业教育委员会协调中心负责人娜缇处长(Mrs.NudtheeSrisawat)、海上丝路孔子学院泰方院长张楚雄（Mr.Ekarat Janrathitikarn）出席了此次开班仪式。

娜缇处长(Mrs.NudtheeSrisawat)在开课仪式上表示，泰国职业教育委员会一直以来都与海上丝路孔子学院保持着良好的合作关系，海上丝路孔子学院为促进职教委的汉语教学发展提供了很多支持与帮助。她希望学员教师们认真培训，努力学习，通过自身学习汉语的经历给学生们树立榜样，鼓励学生们学好汉语，成为助力泰国4.0发展战略的优秀人才。娜缇女士本人也参加了本次培训，此前，她已参加了孔院于2018年组织的第一批培训，并顺利通过了HSK1级预测试。她说到，随着泰国4.0发展战略与中国“一带一路”倡议的对接，中泰合作越来越频繁，众多中资企业来到泰国投资，为泰国发展提供了新机遇，对“专业技能+汉语”特别是高铁技术、航空航天、电子工程、工业机器人、能源技术、物流和旅游七个重点发展领域的人才需求日益增长。她还提到，中泰两国职业教育交流日益频繁，这对她的工作提出了新的要求——学好中文。

张楚雄（Mr.EkaratJanrathitikarn）表示，一直以来，海丝孔院以促进泰国职业教育汉语发展、 “汉语+专业技能”人才培养为工作重点，海丝孔院此次开设的“汉语+”课程让老师们在学习汉语的同时，还能学到各个专业的汉语表达和知识，这不论是在老师对赴华学生的培养上，还是在助力中泰两国职业教育的交流与合作上都是非常有意义的。 考虑到汉语学习的延续性，此次培训共开设了两个班次，一是继续2018年学习课程的二期班，另一个是新开的汉语零基础班。针对学员特点，海丝孔院对此次培训进行了精心设计，在汉语知识教学的基础上，还有针对性地根据报名教师授课的专业科目相应增加了一些职业教育领域的专业汉语知识，让老师们在学习日常汉语的基础上，也学习一些他们本专业的汉语知识，从而进一步达到“汉语+”项目的服务目的。

据悉，参加此次培训的52位教师学员们分别来自曼谷商务管理旅游职业学院、邦纳商业学院、佛统职业学院、廊曼技术学院、民武里技术学院、巴吞他尼职业学院、黎逸府技术学院、呵叻府工艺学院、乌汶府农业技术学院以及素叻他尼职业学院等30多家职业学院，他们中有旅游汉语、酒店管理、英语、市场营销、计算机、电力、会计、农业学、电子机械、科技、电子商务等20个专业的授课教师、学校管理人员，甚至还有学校副校长等。他们都希望能通过此次培训增加自身汉语知识储备，提升自我，在教学中更好的帮助指导学生，促进中泰两国职业领域交流合作中的顺畅沟通。

来自曼谷甘乍纳披且技术学院的维拉萨（Weerasak salaksorn）老师是中国电视剧的一名忠实粉丝，他平时非常喜欢自学汉语，他所在的院校也开设有汉语课程，并与武汉一所职业学院有合作。学校还有孔子学院的志愿者老师在校任教，平日里他特别喜欢和志愿者老师还有中文系的学生们交流学习，分享学习汉语的心得。当他听说有这个培训课程时，他毫不犹豫就报了名，他希望能学好汉语，有机会亲自赴华，去感受中国的高速发展，体验中国的文化。他还提到，如今中泰在教育、旅游、贸易、科技等方面的合作领域日渐宽广，对自己特别是学生们来说是一个新机遇。他希望自己能在学习汉语方面学有所成，以此激励自己的学生，让自己的学生们能认真学好汉语，以此增加自己就业的含金量。

来自邦纳商业学院的苏帕（Suphat Tueanmueang）老师是一名会计专业教师，她曾经在湖南长沙学习中国文化和汉字书写。她说，中国的孩子们都很上进，中国的科技也在快速发展，现在越来越多的中国人来泰国做生意、开公司，特别需要会汉语和泰语的人帮助沟通交流，这对泰国学生来说是很好的工作机会。现在她学习中文，就是想帮助更多泰国学生们多学一门语言，学好汉语，用在今后的工作与学习上。

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