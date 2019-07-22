印度北方邦雷暴天气致33人死亡

新华社新德里7月22日电（记者赵旭）印度媒体22日报道，印度北方邦在过去两天中有33人因雷击死亡。

印度媒体援引北方邦政府发言人的话说，过去两天，北方邦大部地区遭遇雷暴等极端天气，除33人死亡外，还有13人被雷电灼伤，约20间民房被损毁。

据报道，这些死者大多是在田间劳作或在树下避雨时被雷击中的，其中有多名妇女和儿童。

北方邦首席部长约吉·阿迪蒂亚纳特宣布将为每户死者家庭发放40万卢比（约合3.99万元人民币）补偿金，并下令当地医疗部门尽快对伤者予以救助。

印度每年6月到9月是季风雨季，雷暴等极端天气频繁出现，雷击、洪水、泥石流等灾害经常发生。

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