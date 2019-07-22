暑期赴日亲子游成热门 安全事宜仍需多加注意

新华社东京7月22日电（记者梁赛玉）暑期出游高峰已至，日本因景点多、服务好、尤其是亲子游设施比较齐全而受到许多中国游客的青睐。同时，赴日游也需要注意各种安全事宜。

“日本的亲子游市场较为成熟，人性化亲子设施齐全，第一次带孩子出国旅游，我觉得这趟旅途非常省心。”小周是位“80后”妈妈，趁着暑期刚开始，带着不满3周岁的儿子和老人到日本自由行。

暑期来临，和小周一样选择日本作为旅游目的地的家庭不在少数。根据驴妈妈旅游网近日发布的《2019暑期居民家庭旅游消费趋势报告》显示，日本是出境亲子游、研学游的热门目的地之一。驴妈妈出境游负责人邹庆龄表示，中日文化交流频繁、签证便利、飞行时间较短等因素都推动赴日游持续火热。

出门在外，安全第一。暑期是赴日旅游的高峰期，中国驻日本大使馆提示中国游客注意以下安全事宜。首先要看管好钱包、护照等财物。免税店、洗手间、电车行李架等是护照财物丢失的多发地点，最好提前复印护照资料页并单独保管，一旦丢失护照请及时报警并尽快至临近使领馆补办回国证件。

其次注意交通安全。日本机动车靠左行驶、车速较快，游客一定要注意遵守交通规则，切勿闯红灯或横穿马路。

此外，参与户外运动项目需做好准备，并选择正规运营商。游客在参与潜水、冲浪、登山、野外露营、滑翔伞等户外运动项目前，应准确评估自己的身体状况，详细了解项目内容、带足必要装备并听从专业人员指导。

日本夏季台风多发，游客还需时刻关注天气变化。若遇暴风雨或持续降雨，应远离山区、海边及河边，以免遭遇洪水或山体滑坡。因天气原因等不可抗力导致航班、轮渡等延误或被取消，请理性看待、合理维权，必要时可提前取消行程。另外，日本为多地震国家，游客应事先了解防震防灾常识。若在海边遭遇地震，应立刻远离海岸前往高处，以防海啸。

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