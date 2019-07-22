第二届国际中国学学术研讨会在泰成功举办

人民网曼谷7月22日电（记者孙广勇）为进一步开拓中国学学术研究视野，推动中国学学术研究朝着现代化、标准化的方向发展。7月19日，第二届国际中国学学术研讨会在泰国举办。孔子学院总部驻泰王国代表处事务代表王会昌先生、美国纽约州立大学视光学院副校长兼孔子学院美方院长高贵博士（Dr. Guilherm Albieri）、南洋理工大学新加坡华文教研中心院长符传丰博士（Dr. Foo Suan Fong）以及来自中国、美国、新加坡、老挝、巴西等国的近50位专家学者共同出席了本次研讨会。

王会昌在开幕式上致辞，他表示，不同学科和文化背景的学者开展中国学研究，可以多视角地观察和研究中国，必将有助于世界了解和认识一个真实、丰富和发展中的中国，更好地消除种种对中国认识上的片面性和误解，也有助于中国对自身的认识得以进一步深化。本次研讨会为大家共同探讨中国学研究的新观点、新理论提供了重要契机。

高贵作了题为《语言的人文价值》的报告，报告指出语言不仅有经济价值，更具有人文价值。如何运用语言服务于他人是语言发展的更高追求。近年来，纽约州立大学视光学院孔子学院为该校医学专业的四百多名学生开设汉语课程，学习相关的汉语医学术语。通过汉语这座语言的桥梁，使得医生能够更加准确全面的了解当地华裔就诊者的情况，优化了就诊者的就医体验。

符传丰作了题为《第二语言教学与文化传承》的报告，报告指出，新加坡是一个多元文化的国家，在学习第二语言时，要保持语言学习与文化教学之间的平衡，同时要从适龄性、平衡性、衔接性等角度出发，遵从从简单到复杂，从具体到抽象的原则保障文化教学的传承。

在下午的分会场报告中，与会代表围绕“汉语国际教学研究”、“中国文学研究”、“中国及海外华人的社会、文化、经济发展研究”等议题进行了深入的探讨。

老挝国立大学国际处主任李建民先生表示，在“一带一路”背景下，老挝的中资企业越来越多，对相关职业汉语的需求越来越迫切，该校孔子学院打造了“汉语+职业”模式。在汉语教学方面，泰国蓝实大学本土汉语教师郑浩楠老师的研究议题是汉字书写，他认为，对泰国学生来说，汉字的书写规则跟泰国的不一样，学生对汉字没有形成体系的认识，建议教师在教学过程中，先从笔画和部件抓起，帮助学生提高对汉字的整体认识。云南师范大学国际教育学院的姚月燕老师则强调将文学融入到汉语教学中，是汉语教学的重要方法之一，也是一种新的趋势，既可以提高课堂的趣味性，而且可以让学生了解中国文化。

泰国东方大学孔子学院泰方院长符丽珠女士表示，随着中国国力的强盛，泰国有越来越多的学者注重对中国学的研究，特别是泰国东部经济走廊战略实施后，汉语教育在泰国受到了越来越多的重视。此次研讨会一方面为国内外各研究机构、教育机构，专家、学者提供了良好的学术交流平台，另一方面向学术界及社会注入高品质的学术研究成果，助推了全球范围内中国学研究和汉语教学的发展，进一步提升了汉语教学服务社会发展的能力。

本届学术研讨会由泰国东方大学孔子学院、华侨崇圣大学、兰实大学、蓝康恒大学，中国温州医科大学、温州大学，老挝国立大学孔子学院，美国纽约州立大学视光学院孔子学院联合主办，新加坡南洋理工大学华文教研中心、泰国正大管理学院协办。

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