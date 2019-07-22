蒙古国家通讯社举行成立98周年庆祝活动

图片来源：蒙古国家通讯社网站。
人民网乌兰巴托7月22日电（记者 霍文）以“向蒙古国介绍世界、向世界宣传蒙古国”为口号，拥有“劳动功勋红旗奖章”荣誉的蒙古国家通讯社（蒙通社）成立98周年庆祝活动日前在乌兰巴托举行。
蒙通社成立于1921年7月，1957年10月成为国家通讯社，担负着向蒙古国介绍世界和向世界宣传蒙古国的任务。其网站www.montsame.mn实时发布蒙古国内和国际新闻，出版俄文、中文、日文、英文和回鹘文（老蒙文）周报，每季度出版《今日蒙古》杂志。此外还出版《蒙通社每日新闻》英文版和《蒙通社新闻》俄文版手册。
蒙通社在蒙古国21个省和俄罗斯莫斯科、中国北京派出常驻记者，向世界各国介绍和报道关于本国的真实新闻以及国际新闻。蒙通社与新华社、俄塔社、俄新社、路透社、土耳其阿纳多卢通讯社、哈萨克斯坦国际通讯社等国家通讯社签订了合作协议。
作为蒙中友谊的桥梁，《蒙古消息报》（中文版）是蒙古国唯一出版的中文报纸，创刊于1929年9月1日。其前身是《工人之路报》，是专门针对在蒙古国工作的中国工人而成立。1964年起改为现在的名称。该报今年迎来创刊90周年，适逢蒙中建交70周年之际将举行一系列庆祝活动。
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