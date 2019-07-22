第三届布拉格国际学生美术节在捷克举办

中国驻捷克大使张建敏与其他嘉宾共同为美术节剪彩。马丁·马赫 摄
新华网布拉格7月22日电（记者 杨晓红）第三届布拉格国际学生美术节当地时间19日在捷克首都布拉格拉开帷幕，开幕式上展出了来自捷克、中国、俄罗斯、乌克兰、波兰等国的70多件学生艺术作品。
这些作品来自于各国8至18岁的学生。小艺术家们根据年龄不同分为三组参加为期4天的活动，如艺术大师的课程和户外写生等。根据活动方安排，他们还将参观国家美术馆和布拉格美术高中，并与当地学生交流。
捷克众议院第一副议长菲利普在开幕式上说：“艺术不需要语言就能进行交流。希望小艺术家们能够借此机会更多地交流，也希望有一天我们可以看到他们的作品在世界更著名的展览馆展出。”
中国驻捷克大使张建敏也在开幕式致辞中鼓励各国学生发挥创造性，培养描绘美的能力，做出创造美的行动。
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