新华社东京7月22日电 （国际观察）安倍喜忧参半：执政联盟赢了，修宪势力输了

新华社记者沈红辉

日本国会第25届参议院选举结果22日凌晨揭晓。由自民党和公明党组成的执政联盟依旧将参议院牢牢控制在手中，但修宪势力丧失参议院三分之二以上多数。

分析人士指出，鉴于执政联盟在参议院议席数超过半数，安倍政府执政基础得以维持。而另一方面，随着现有修宪势力削弱，安倍政府已无法强行修宪，只能通过拉拢在野党部分保守势力等“策略”重组修宪阵营。

继续执掌参院

日本参议院议员任期6年，每三年改选一半，此次改选的是2013年当选议员。根据日本去年修改的相关法律，参议院议席数扩容6席，从原先的242席增至248席，本次选举先扩容3席，共选出124名参议员，选举后参议院议席总数达到245个。

最终开票结果显示，自民党斩获57席，计入公明党14席后，执政联盟合计获得71席。加上未改选的70个议席，执政联盟选后在参议院占据141席，超过半数，继续掌控参议院。

分析人士指出，由于日本选民求稳心态明显，再加上在野党难改颓势，执政联盟此次获胜在意料之中。2012年安倍政权上台以来，自公执政联盟在日本政坛始终占据主导地位，赢下多次众议院和参议院选举。此次选举结果再次体现了这一政坛格局。安倍政府将继续拥有稳固的执政基础，内政外交政策预计维持基本不变。

此次选举中，主要在野党立宪民主党、日本维新会、日本共产党和国民民主党分获17席、10席、7席和6席。为打破自民党独大格局，在野党在部分选区展开合作推举联合候选人，但即便如此，最大在野党立宪民主党所获议席也不及执政联盟四分之一，无法对执政联盟造成实质威胁。

本次参议院选举投票率仅为48.8%，是日本战后国会选举投票率历史第二低值，显示选民对选战议题和推动朝野势力变动的兴趣不大。

修宪难度加大

选前，修宪势力能否维持三分之二以上多数是本次参议院选举关键看点之一。在这方面，在野党可以说成功实现阻击。

自民党、公明党、日本维新会等修宪势力在选举中共获得81个议席，加上79个未改选议席，在参议院的议席数降至160个议席，不足议席总数的三分之二。根据日本修宪相关程序，发起修宪动议需要在国会众参两院分别获得三分之二以上议员支持。

日本舆论普遍认为，这一结果意味着修宪势力依靠议员数量优势强行修宪的可能性消失，安倍所提出的“2020年实施新宪法”目标恐怕无从实现。

安倍21日深夜在接受各大媒体采访时宣称，他将在剩下的任期中对修宪发起挑战。安倍这一届的首相任期将在2021年到期。有媒体认为，安倍可能另辟蹊径，拉拢部分对修宪持开放态度的在野党议员，重组修宪势力。其中，国民民主党议员是其拉拢重点之一。

不过，安倍的修宪路线设计并非易事。首先，立宪民主党坚决反对在安倍执政期间修宪，这个最大在野党将继续在国会扮演阻击安倍的堡垒。其次，国民民主党虽有被挖墙脚的可能，但其党内人士向日本媒体强调，“很多选民是因为国民民主党反对安倍修宪而将票投给了我们，党内保守派议员不可能背叛这种民意，领导层也不会纵容他们投敌”。

此外，现有修宪势力也不是铁板一块。2016年参议院选举后，修宪势力在众参两院均达到可以发起修宪动议的三分之二多数。但过去3年，修宪日程并未取得重大进展，近来更是处于停滞状态。其重要原因就是自民党、公明党和日本维新会虽然支持修改宪法，但对修改内容意见不一。

公明党对含有将自卫队写入宪法的自民党修宪草案态度谨慎。日本维新会希望通过修宪实现行政体制改革等，其目标和自民党也存在差异。对安倍而言，统一现有修宪势力意见本身就十分艰巨。

分析人士认为，在过去3年修宪势力占据较大优势的背景下，安倍尚且未能在国会发起修宪动议，如今在参议院失去三分之二以上多数后，修宪难度将进一步加大。

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