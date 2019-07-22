德国新防长主张增加国防开支满足北约标准

新华社柏林7月21日电（记者张远 任珂）德国新任国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔21日主张德国政府增加国防支出，以逐步满足北约成员国国防支出占本国国内生产总值（GDP）2%的标准。
克兰普-卡伦鲍尔当天接受《星期日法兰克福汇报》采访时说，她呼吁政府大幅增加军事开支，因为德国已经向北约明确承诺，到2024年逐步达到国防支出占GDP2%的目标。
克兰普-卡伦鲍尔说，北约仍是德国安全的基石，她不认为一些欧洲层面的安全主张可以取代北约。她对政府目前国防预算的规划持批评态度，因为以此计算，未来几年国防支出占GDP比率会降低。她说，国防支出的目标不是“今天明天就能完成的”，但至少要清楚，德国要向达成目标前进。
2018年，德国国防预算占GDP的比重约为1.24%，与2017年比重持平。按照德国媒体估算，如果政府要在2024年达到国防支出占GDP2%的目标，现有国防预算需要翻倍。而德国现阶段有经济放缓趋势，政府预计至2023年将面临预算缺口，能否保障国防预算如此大幅增加存在较大疑问。
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