原标题：马来西亚双子塔设计者西萨·佩里去世，终年92岁

【环球网报道 记者 朱梦颖】综合美国有线电视新闻网(CNN)、路透社消息，阿根廷裔美籍著名设计师、马来西亚双子塔设计师西萨·佩里于当地时间19日在其位于康涅狄格州纽黑文的家中去世，终年92岁。

(西萨·佩里，图源：佩里·克拉克·佩里建筑师事务所推特)

报道称，佩里在阿根廷长大，在该国国立图库曼大学学习建筑。1977年，佩里担任耶鲁大学建筑学院院长，后成立了佩里·克拉克·佩里建筑师事务所(Pelli Clarke Pelli)。

(马来西亚吉隆坡双子塔，图源：美媒)

CNN还提到，在其职业生涯中，佩里共获得300多个奖项和13个荣誉学位。他最著名的作品包括：加利福尼亚好莱坞太平洋设计中心、纽约世界金融中心布鲁克菲尔德广场、马来西亚吉隆坡双子塔，而双子塔还获得了阿迦汗建筑奖。

报道还称，目前并不清楚佩里的死因。

在他去世后，佩里·克拉克·佩里建筑师事务所在其网站发文悼念，“他是一位天才建筑师和老师，他毫不费力地将二者合二为一。我非常感谢我的好朋友和伙伴。”

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