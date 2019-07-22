以色列政府称阿拉伯国家记者代表团将访问以色列

人民网讯 以色列政府称，为实地了解以色列，由6名记者组成的阿拉伯国家新闻代表团将访问以色列。
以色列外交部21日发表声明称，我们向阿拉伯国家媒体发出了邀请，希望它们派记者到以色列采访，实地了解以色列各方面的情况。声明称，由6名记者组成的阿拉伯新闻代表团本周将来以色列实地采访，他们分别来自沙特、伊拉克、阿联酋和埃及。声明特别指出，沙特和伊拉克记者是第一次到以色列采访。
半岛电视台在报道上述消息时表示，以色列方面称，阿拉伯国家记者将采访部分以色列议会议员、外交部高级官员以及一些以色列学者。报道还说，根据计划，阿拉伯国家记者团要参观纳粹大屠杀博物馆和耶路撒冷的圣地，还将到拿撒勒、海法和特拉维夫等地采访。
约旦萨马新闻社称，目前除埃及和约旦外，其他阿拉伯国家与以色列均没有正式外交关系。近年来，以色列采取一切可能的措施改善与海湾地区阿拉伯国家的关系。此次以色列邀请部分阿拉伯国家记者前去采访，目的很明确，就是让记者实地采访，了解以色列的现实和老百姓的生活，以达到与阿拉伯国家改善关系，并建立外交关系。（安国章）
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