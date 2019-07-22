澜湄次区域新增4处世界遗产 合作促进文明进步

7月10日，第43届联合国教科文组织世界遗产大会在阿塞拜疆首都巴库落下帷幕。今年，澜湄地区共有4个地方被新列入《世界遗产名录》。

它们是：

蒲甘古城（缅甸）

蒲甘古城群位于缅甸中部。公元9到13世纪，蒲甘王朝历代君王在此大建佛塔。古城内，无论朝哪个方向望去，总有数不清的佛塔在眼前，可谓“手指之处必有浮屠”。

川圹省石缸平原（老挝）

石缸平原位于老挝北部省份川圹省，这里分布着2100多个巨石罐，年代可以追溯到公元前500年到公元500年。石缸被认为用于铁器时代文明的丧葬。

良渚古城遗址（中国）

良渚古城遗址位于中国浙江省杭州市，是太湖流域一个早期区域性国家的权力与信仰中心。遗产构成要素包括公元前3300年至公元前2300年的城址、功能复杂的外围水利工程和同时期分等级墓地。

黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）（中国）

黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）位于中国江苏省盐城市，为23种具有国际重要性的鸟类提供栖息地。这里还是世界上最稀有的迁徙候鸟勺嘴鹬、小青脚鹬的存活依赖地，也是中国丹顶鹤的最大越冬地。

掌声送给它们！

澜湄各国历史文明悠久，泰国大城府、柬埔寨吴哥窟、越南会安古城……此前都已列入《世界遗产名录》。

遗产名录唤起保护意识，交流合作促进文明进步。社会人文是澜湄合作三大支柱之一，澜湄合作专项基金特别支持了六国文化遗址保护合作项目。

2019年2月20日，澜湄国家文化遗址管理研讨班在缅甸蒲甘开班，来自澜湄六国的专家就本国文化遗产保护经验、文物修缮方案、文保面临的困难与解决办法进行了讨论，并查看了蒲甘等待维修的重要佛塔，进一步拓宽了澜湄文保合作覆盖面。

六国专家相聚蒲甘共商遗址保护

微历史：中国与湄公河国家文保合作

中国与湄公河国家在文化遗址保护和文物修复方面的合作由来已久。1961年，周恩来总理就率领中国友好代表团访问蒲甘，并为保护蒲甘的文物捐款。

1992年，吴哥古迹列入世界文化遗产名录。此后，中国专家“常驻”吴哥“修文物”20余年，复原吴哥文明之“魂”，获得了当地政府和民众高度赞誉。

2016年8月，蒲甘地区发生6.8级地震，约389座佛塔受损。2017年5月，中缅两国政府签署备忘录，开展蒲甘古迹震后修复和保护合作。

2018年，柬政府将吴哥古迹中最核心的部分——王宫遗址交给中国工作队修复。

切磋文保之“技”，传承文明之“魂”。

合作共筑璀璨澜湄，精彩亚洲。

更多信息请扫码关注：外交部澜沧江—湄公河合作中国秘书处

(责编：徐祥丽、刘洁妍)