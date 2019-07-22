热浪来袭！纽约进入高温紧急状态 美东地区6人丧命

据“中央社”报道，美国大众20日和21日经历闷热的酷暑，数个大城市的白天气温逼近摄氏38度，热浪已造成至少6人丧命。

纽约与芝加哥20日高温上升至摄氏34度，巴尔的摩晚间甚至出现50度酷热高温。从中西部平原蔓延开的闷热热浪侵袭大西洋沿岸地区，炎热高温让1.5亿民众难以保持凉爽。

据报道，加拿大东部部分地区也发布高温警报，而纽约市长白思豪则宣布进入高温紧急状态。

这让原定21日举行的纽约市铁人三项竞赛，自2001年开办以来首度取消，原本要在中央公园举行的两天餐饮、喜剧音乐节OZY Fest也跟着告吹。每周在华盛顿国家艺术馆雕刻园举行的热门夏季室外爵士演唱会也取消。

美国东北部地区出现超过摄氏38度的不寻常高温。《费城询问报》开玩笑地表示，当地人可能会想到通常热得要命的迈阿密或凤凰城消暑，因为它们可能会比费城还凉爽。根据天气预报，21日费城气温可能达摄氏38度。

气象局表示，波士顿近两天会出现“大热天气”，促使市政官员取消公共泳池的入场费。

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