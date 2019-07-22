高温致法国葡萄酒减产 今年产量或创五年来新低

法国农业部20日说，法国今年葡萄酒产量预期比2018年减少6%至13%，持续高温是主要原因。今年产量在42.8亿升至46.4亿升之间，将是五年来最低。

法国南部今年夏天创下高温纪录，一些地方最高气温达到46摄氏度，加尔省、埃罗省和瓦尔省葡萄酒产区将减产；中部和西部一些产区同样受高温天气影响，如卢瓦尔河谷、夏朗德和波尔多地区。

法国大部分地区下周可能迎来新一轮热浪。

法新社援引法国农业部上周发布的数据报道，法国、西班牙和意大利是世界三大葡萄酒生产国和出口国。（欧飒）【新华社微特稿】

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