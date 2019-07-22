人工智能促舌尖变革 “数据”调味“算法”创美食

想吃更多美味？除了上好的食材和技艺高超的大厨，或许还需要人工智能技术。人工智能技术企业开始做舌尖上的生意，帮助食品企业制造更有竞争力的产品。
美联社21日报道，国际商用机器公司(IBM)今年年初踏入食品业，与调料制造商“味好美”合作，凭借从数百万个“数据点”采集的数据，帮助后者“利用人工智能学习和预测新的调味组合，从而更快更高效地探索调味领域”。
在比利时和美国运营的初创企业“食品配对”号称有“全球最大的味道数据库”，依据食客偏好预测更受欢迎的食品和饮料组合。
“食品配对”创始人之一贝尔纳·拉乌斯说：“越来越多食品企业拥抱数字化，以数据驱动生产……我们开发能分析消费者会如何看待产品的算法，无需从专家小组或消费者团体获得反馈。”
比利时一家知名餐馆采纳“食品配对”的建议，制作一道以生蚝和奇异果搭配的菜品，大受欢迎；这道菜成为餐馆的招牌菜。
设在美国纽约的“味道分析系统”是一家以食品行业为目标的人工智能技术企业。这家企业创建一个有关味道、香气和口感的“美食模型”，最近融资400万美元（约合2752万元人民币），目标是帮助食品企业“创造更好、更有针对性和更健康的产品”。
美联社援引一个投资平台的数据报道，美国食品技术领域投资总额2018年达到169亿美元（约合1163亿元人民币）。（欧飒）【新华社微特稿】
朱应鹿: 过尽千帆终不悔 归来盛世初心偿 朱应鹿曾出任中国驻突尼斯、巴勒斯坦、埃及以及挪威大使。近日，他向人民网讲述了他44年外交生涯中，与新中国一起成长的“酸甜苦辣”。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：我不是你的朗读者 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。 【详细】