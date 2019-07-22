人工智能促舌尖变革 “数据”调味“算法”创美食

想吃更多美味？除了上好的食材和技艺高超的大厨，或许还需要人工智能技术。人工智能技术企业开始做舌尖上的生意，帮助食品企业制造更有竞争力的产品。

美联社21日报道，国际商用机器公司(IBM)今年年初踏入食品业，与调料制造商“味好美”合作，凭借从数百万个“数据点”采集的数据，帮助后者“利用人工智能学习和预测新的调味组合，从而更快更高效地探索调味领域”。

在比利时和美国运营的初创企业“食品配对”号称有“全球最大的味道数据库”，依据食客偏好预测更受欢迎的食品和饮料组合。

“食品配对”创始人之一贝尔纳·拉乌斯说：“越来越多食品企业拥抱数字化，以数据驱动生产……我们开发能分析消费者会如何看待产品的算法，无需从专家小组或消费者团体获得反馈。”

比利时一家知名餐馆采纳“食品配对”的建议，制作一道以生蚝和奇异果搭配的菜品，大受欢迎；这道菜成为餐馆的招牌菜。

设在美国纽约的“味道分析系统”是一家以食品行业为目标的人工智能技术企业。这家企业创建一个有关味道、香气和口感的“美食模型”，最近融资400万美元（约合2752万元人民币），目标是帮助食品企业“创造更好、更有针对性和更健康的产品”。

美联社援引一个投资平台的数据报道，美国食品技术领域投资总额2018年达到169亿美元（约合1163亿元人民币）。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)