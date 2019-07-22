7名“伊斯兰国”武装分子在伊拉克北部被打死

新华社巴格达7月21日电（记者张淼）伊拉克军方21日说，伊拉克安全部队和美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟等当天在伊北部尼尼微省发起军事行动，打死7名“伊斯兰国”武装分子。

伊拉克联合行动指挥部发表声明说，伊拉克安全部队和部落武装当天在尼尼微省首府摩苏尔以南地区实施搜捕行动，打死4名“伊斯兰国”武装分子，同时摧毁多处武装分子藏匿点及2个爆炸装置。

声明还说，国际联盟当天出动飞机对尼尼微省靠近叙利亚边界的拜阿季地区实施空中打击，打死3名“伊斯兰国”武装分子，摧毁19处武装分子藏匿点。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子伺机发动袭击。

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