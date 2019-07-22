出口民调显示乌克兰5个政党将进入新一届议会

新华社基辅7月21日电（记者陈俊锋）乌克兰21日举行最高拉达（议会）选举。出口民调显示，5个政党得票率超过5%的门槛，将进入新一届议会。
据乌通社报道，乌克兰非官方的“国家出口民调”的最终出口民调显示，按党派得票率，总统泽连斯基所在的人民公仆党得票率为44.2%，“反对派平台—为了生活”党得票率为11.4%，前总统波罗申科领导的欧洲团结党得票率为8.8%，前总理季莫申科领导的祖国党得票率为7.4%，乌著名摇滚歌手瓦卡尔丘克领导的声音党得票率为6.5%。这5个政党将进入乌克兰第九届议会。
这5个政党最终在新一届议会获得多少个议席，还要看全国199个单席位选区的选举结果。
此次议会选举原定10月27日举行。由于人民阵线党5月17日宣布退出执政联盟，乌克兰第八届议会执政联盟宣告分裂。5月22日，泽连斯基签署命令宣布解散议会，并定于7月21日举行新一届议会选举。
根据乌克兰选举法，乌议会选举每五年举行一次，采取混合选举制。本次议会选举将产生424个议席，其中225个议席由党派依据得票率进行分配，剩余议席从全国199个单席位选区中产生。
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