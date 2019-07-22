意大利埃特纳火山喷发 西西里岛两座机场一度关闭

意大利西西里岛埃特纳火山19日夜间开始喷发，致使岛上两座机场一度关闭。

多家媒体20日报道，埃特纳火山喷发并流出岩浆，火山灰冲向天空，不时可以听见爆炸声。西西里岛第二大城市卡塔尼亚的两座机场因火山喷发关闭，20日早晨部分开放。

意大利国家地球物理与火山学研究中心说，埃特纳火山这次是间歇性喷发，熔岩从火山东南面的环形山中流出，流动大约1.5公里。

埃特纳火山海拔3300多米，是欧洲最高、活动最频繁的活火山，上一次大规模喷发是2009年。意大利国家地球物理与火山学研究中心去年12月和今年6月记录到火山“激烈喷溅”。

西西里岛旅游资源丰富。全球不少游客每年前往岛上旅游胜地陶尔米纳，既可以观赏伊奥尼亚海海上风光，也可以观赏埃特纳火山山景。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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