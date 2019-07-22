美国中东部“遭炙烤” 部分地区体感温度高达46度

美国中部和东部大片地区连日遭热浪侵袭，部分地区体感温度高达46摄氏度；纽约、芝加哥等城市原定举行的体育赛事或庆祝活动因天气酷热而取消。
法新社报道，全美将近1.5亿人遭高温“炙烤”。
【热浪来袭】
美国国家气象局说，中西部平原至东部沿海地区热指数可能达到43至46摄氏度。
热指数是人体在不同湿度情况下对相同高温的感受指数。空气中湿度越大，人们会感觉越热。
多座城市20日热指数在40摄氏度上下徘徊：首都华盛顿中午41摄氏度，傍晚预期升至44摄氏度；波士顿中午39摄氏度，傍晚预期升至40摄氏度；纽约中午38摄氏度，傍晚预期升至43摄氏度。
美国国家气象局提醒民众，高温和高湿度天气容易导致中暑等病症，需要防范。
美国多座城市开设纳凉中心，供民众避暑，只是许多纳凉中心夜间会关闭。专家提醒，高温天气对无法在空调环境下度日的民众而言格外危险，尤其是儿童、老年人和病人。
哥伦比亚广播公司20日报道，连日席卷美国多个地区的热浪造成至少6人死亡，包括东部马里兰州4人、西南部亚利桑那州和中南部阿肯色州各一人。
【赛跑取消】
由于高温天气，原定21日举行的纽约铁人三项赛自2001年举办以来首次取消。
大约4000名选手报名参加比赛，其中不乏来自其他国家和地区的运动员。纽约铁人三项赛组委会说，注册选手的报名费将全额退还。
另外，华盛顿市附近一场赛跑取消；原定在芝加哥格兰特公园举行的5公里跑比赛同样取消。
纽约扬基体育场等多座体育场馆不得不因高温天气而修改入场规则，允许观众自带饮料入场，观众可以撑伞观看比赛；同时，场馆内设置多个饮水站。
高温紧急状态下，波士顿多处公共游泳池取消门票，供民众消暑纳凉。
美国国家气象局天气预报中心气象学家亚历克斯·拉默斯说，冷锋预期21日晚南下，经过波士顿、匹兹堡和圣路易斯，22日早晨到达华盛顿和辛辛那提，有望带来雷雨天气。（王逸君）（新华社专特稿）
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