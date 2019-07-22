反对英国“脱欧”，伦敦爆发反约翰逊示威

成千上万名反对“脱欧”的示威者当地时间7月20日涌上伦敦街头，表达他们坚决反对执政的保守党转向一场无协议“脱欧”的立场。

据英国路透社21日报道，这些示威者从公园巷游行到议会广场，他们挥舞着欧盟旗帜，高呼“让我们留在欧盟”等口号，并呼吁政府停止“脱欧”的混乱局面。示威者举着横幅和标语牌，上面写着“停止脱欧”“留下、改革、反抗”以及“我们为欧洲团结在一起”。除了反对英国“脱欧”，示威者还表达他们对约翰逊本人的不满。

卡塔尔半岛电视台21日评论称，鉴于约翰逊被认为有望成为下一任首相，此次大规模抗议活动显然旨在反对约翰逊。游行示威的组织者还现场放飞一架巨大的拟人飞艇，该飞艇将约翰逊做成一个穿着跑步装备和印有“脱欧巴士”T恤的蹒跚学步的孩子。示威活动组织者称：“我们不会容忍将一个持强硬‘脱欧’立场的首相强加给我们，把我们推向悬崖边缘。”

21日，英国财政大臣哈蒙德表示，如果约翰逊成为首相，他将辞职，因为他感到无法支持一位将在无协议情况下让英国“脱欧”的首相。英国路透社21日评论称，哈蒙德此举凸显英国议会反对无协议“脱欧”的强烈情绪，很多议员和企业都表示，无协议“脱欧”将对英国经济产生灾难性后果。作为一名曾在英国多个部门任职的忠诚的保守党人，哈蒙德绝非一位反叛者。

与此同时，欧盟国家正在秘密拉拢约翰逊，试图制定一项新的“脱欧”计划，避免无协议“脱欧”的灾难情况发生。英国《泰晤士报》21日报道称，爱尔兰的一些高级政客和外交官近日与约翰逊的两位内阁盟友举行会谈。此外，德国、法国、荷兰和比利时方面也已与约翰逊的团队建立联系，并表示有意达成协议。据悉，爱尔兰外交部长西蒙·科文尼表示，爱尔兰准备作出妥协。约翰逊此前承诺，无论是否达成协议，英国都将在10月31日前退出欧盟。【记者 许立群 张漾】

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