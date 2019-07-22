埃及再次延长紧急状态3个月

新华社开罗7月21日电（记者李碧念）埃及国家电视台21日报道说，埃及总统塞西当天签署总统令，宣布将全国范围紧急状态自本月25日起再延长3个月。
根据总统令，在全国范围紧急状态下，埃及军队和警方将采取必要措施应对恐怖主义威胁，维护国家安全和稳定，保护公民人身和财产安全。
2017年4月，埃及北部城市坦塔和亚历山大分别发生针对教堂的爆炸袭击，造成至少45人死亡，极端组织“伊斯兰国”宣称制造袭击。埃及议会随后表决通过在全国范围实施为期3个月的紧急状态，之后埃及多次延长紧急状态，每次延长3个月。
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