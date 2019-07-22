伊朗发布扣押英籍油轮细节 油轮曾与伊朗渔船相撞

伊朗多家媒体20日报道，伊方扣押一艘英国籍油轮，缘于这艘油轮与一艘伊朗渔船相撞以及违反多项规定。

这是伊方首次披露扣押英国籍油轮的细节。同一天，英国一名高级官员说，就油轮遭扣押事件向伊朗动武“极度不明智”。

【事出有因】

伊朗伊斯兰共和国通讯社、法尔斯通讯社等媒体报道，悬挂英国旗的油轮“史丹纳帝国”号通过扼守海湾的霍尔木兹海峡时，与一艘伊朗渔船相撞，造成损失。

伊朗媒体报道，“史丹纳帝国”号撞击渔船后“无视”后者发出的信号，渔船因而向伊朗港口与海事组织报告这一事件，港口与海事组织随后向伊朗伊斯兰革命卫队报告，革命卫队指示“史丹纳帝国”号驶往南部的阿巴斯港接受调查。

报道说，依据相关安全规定，“史丹纳帝国”号的23名船员全都留在船上。

革命卫队19日在一份声明中说，“史丹纳帝国”号通过霍尔木兹海峡时没有遵守国际海事法规。伊朗塔斯尼姆通讯社20日以消息人士为来源报道，“史丹纳帝国”号违反三项规定，分别是关闭全球卫星定位设备、经由出海峡的南线航道“逆行”进入海峡、无视革命卫队警告。

油轮运营方瑞典斯特纳布尔克公司19日告诉媒体记者，“史丹纳帝国”号的船员分别来自印度、俄罗斯、拉脱维亚和菲律宾，没有船员受伤报告。

印度和菲律宾政府20日说，正在与伊朗方面联系，寻求伊方释放船员。

另外，伊朗多家通讯社19日报道，革命卫队当天没有扣押悬挂利比里亚旗帜、由英方运营的油轮“迈斯达尔”号。按照油轮运营方的说法，“武装警卫人员”一度短暂登船，随后放行油轮。

【双方克制】

美联社等媒体报道，伊方首次就扣押油轮给出“技术性解释”，显示伊方有意为紧张局势“降温”，英方同样显示这一态度。

英国议会下院外交委员会主席汤姆·图根达特20日说，阿巴斯港是伊方重要港口，有武装力量把守，“我认为军事选项极度不明智”。

图根达特同时说，驱逐伊朗驻英国大使“没有用”，因为“现在最重要的是保持对话”。

英国外交大臣杰里米·亨特19日晚说，无法接受伊朗方面扣押油轮的做法，英方正在寻求以外交方式、而不是军事手段解决问题。但他同时警告，如果事件得不到迅速解决，“会有严重后果”。

伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫20日在社交媒体“推特”写道，伊朗方面决心保卫海湾地区和霍尔木兹海峡的安全。他呼吁英方不要成为美国政府“经济恐怖主义”的“帮凶”。

美方去年5月退出伊朗核问题全面协议，随后恢复并追加对伊制裁。“史丹纳帝国”号遭扣押后，美国总统唐纳德·特朗普宣布美方官员将与英方讨论这一事件；美国军方19日增派无人驾驶侦察机，加强对霍尔木兹海峡的空中巡逻。

霍尔木兹海峡附近5月和6月发生油轮遇袭事件，数艘沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、挪威和日本的油轮遭到袭击。美国指认袭击由伊朗所为，伊朗否认，指认美国陷害。

英方本月4日在其海外领地直布罗陀附近水域扣押一艘装载伊朗原油的油轮，指认它向叙利亚运送原油，违反欧洲联盟对叙利亚的制裁。直布罗陀最高法院19日下令，延长扣押装载伊朗原油的油轮，期限30天。伊方多次敦促英方释放“非法扣押”的油轮，说它遭拦截时处于国际水域，且并非向叙利亚运送原油。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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