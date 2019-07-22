中国元素成西方电影新灵感（专家解读）

迪士尼动画片《花木兰》海报。

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近日，据英国广播公司报道，迪士尼日前发布了重新制作的真人版《花木兰》预告片。1998年动画片《花木兰》上映时，中国还不是迪士尼的主要市场。但20年过后，中国已成全球第二大电影市场。“迪士尼正积极把目标对准中国。”南加州大学政治学教授斯坦利·罗森说，“若想把中国观众赢回来，必须着眼文化层面。”

据美国《综艺》杂志报道，漫威准备为新电影《上气》挑选男主角，要求必须是中国血统，会武术，年龄在20-29岁。《上气》是从官方英文名“Shang-Chi”（商奇）音译来的，角色灵感来源于功夫巨星李小龙。

进入21世纪，西方电影尤其是美国好莱坞电影中的中国元素越来越多。其主要呈现形式有：中国功夫、中国传统文化、人物形象、饮食服饰、优美的自然风光、现代城市景观等。

近年来，西方电影中的中国元素和中国形象一改过去刻板甚至负面的特点，变得越来越积极正面。在不少西方电影中，中国不再是贫穷落后的形象。例如，在2006年的《碟中谍3》、2008年的《蝙蝠侠：黑夜之神》、2013年的《007：大破天幕杀机》等影片中，都出现了中国现代都市的繁华景观。从内容上看，中国元素在一部电影中所占比重也越来越大，中国角色的戏份逐渐增多，推动剧情的作用逐渐增强。

出现上述变化的原因有两点。第一，中国历史悠久、文化资源丰富。以好莱坞为代表的西方电影需要借助中国元素丰富影片表现、进行题材创新，以新颖的故事情节、奇特的视觉形象来满足世界观众的观影需求。第二，随着中国经济的快速增长，中国电影市场日益壮大。如今，中国银幕数量已跃升到世界首位。西方电影需要借助中国元素，使中国观众感到亲切，赢得他们的好感与支持，从而更好地进入中国市场，提升全球票房收益。

目前，西方电影中的中国文化元素与中国传统文化之间仍存在差异。不少西方影片中的中国文化元素，如太极、阴阳、长城、山水、庭院等，只是中国文化的表层符号，其深层内涵并没有被展示出来。西方电影在呈现这些元素时，传递的仍是西方价值观。

同时，西方电影人在运用中国元素时，也有一些独特创新。他们试图将中国元素融入电影制作、情节运用和故事逻辑中，在简单、通俗的题材中打造新亮点。不少西方电影中出现的中国饮食、服饰、楼台亭阁等也比较考究。此外，西方电影也在努力缩小中国元素与西方受众之间的距离。

出现在西方电影中的中国元素，大大促进了中西文明的交流互鉴。其一，增加了西方观众对中国传统文化的了解，这有利于提升中国的文化软实力和国际影响力。其二，从西方电影塑造的中国形象中，中国观众能够发现、认识中华文化的别样魅力。其三，中西文化以包容开放的心态相互欣赏、相互借鉴，有利于消除隔阂，取长补短，进而实现文化互融、文化共生。

为了使西方电影中的中国元素在创新之余保留“原汁原味”，中西电影人的交流与合作必不可少。双方可以通过电影节、研讨会等形式，就如何在西方电影中正确解读中国文化、运用中国元素等问题进行对话。在电影创作中，西方电影人一方面要深刻理解中国传统文化的历史语境和现代发展，在吸收传统文化的精髓的同时注重对其进行恰当的现代解读。另一方面也应注重“精准性”，即在中西方思维方式、文化传统、观众审美等存在差异的情况下，要恰当使用中国元素，避免出现不伦不类的现象。此外，中国电影要加快“走出去”的步伐，加大对中国文化的宣传力度，促使西方观众更加准确、清晰地理解西方电影中的中国元素。

（周祺琪采访整理）

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