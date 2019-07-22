马来西亚榴莲看好中国市场

近年来，随着中国消费者对榴莲的需求越来越高，马来西亚猫山王榴莲在中国市场崭露头角，马榴莲种植户和批发商热切期盼开拓中国市场。日前，在中马两国政府的推动下，马来西亚首批冷冻带壳猫山王榴莲获批出口中国。

马来西亚彭亨州是猫山王榴莲产量最多、品质最好的地区。在彭亨州劳勿县双溪吉流村，榴莲园里刚采摘的榴莲果实经过挑选、清洗，一部分作为鲜果出售，运往马来西亚全国和新加坡，另一部分用液氮极速冷冻，制成冷冻果泥、果肉或整颗带壳榴莲，主要出口中国。

“双溪吉流村80%的村民都是猫山王种植户，得益于越来越大的市场需求，这里成为马来西亚最富的村子之一。”当地榴莲批发商韩世林告诉本报记者，由于猫山王榴莲保质期短，以前主要供应马来西亚国内和新加坡市场，现在则主要出口中国。

上个月，首批4吨冷冻带壳猫山王榴莲运抵上海。目前共有5家马来西亚公司有这项出口资质。彭亨州榴莲公会总会长赖伟权告诉记者：“榴莲运抵上海当天就销售一空。目前，马来西亚冷冻榴莲80%以上出口至中国，以后份额还将进一步扩大。马全国猫山王榴莲产量每年增长15%至20%，榴莲种植户越来越多，前来洽谈合作的中国商人也越来越多。”

马来西亚农业部长沙拉胡丁称，预计冷冻带壳猫山王榴莲出口中国后，每年会为马来西亚带来至少5亿林吉特（约合8.4亿元人民币）收入，刺激马来西亚榴莲种植业发展。

马来西亚农业及农基工业部副部长沈志勤说，要发展榴莲经济，榴莲种植业不能只停留在初级产品出口层面，还应发展下游产业。马来西亚投资发展局主席马吉德在接受本报记者采访时表示：“中国市场对马来西亚非常重要。不断扩大的马中务实合作折射出两国关系进一步加深。”

（本报吉隆坡电）

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