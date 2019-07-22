中越两党理论研讨会在贵阳举行

新华社贵阳7月21日电 （记者李惊亚）第十五次中越两党理论研讨会21日在贵州省贵阳市开幕。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长黄坤明和越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长武文赏出席并作主旨报告。

黄坤明在主旨报告中指出，在新中国成立70周年、越南建国74周年之际，以“中越两国社会主义现代化建设的规律”为主题举办研讨会，很有意义。在长期探索实践中，中国共产党带领中国人民立足基本国情，坚持现代化建设的社会主义方向，坚持人民至上，坚持以经济建设为中心，坚持改革开放，成功走出了一条具有中国特色的现代化建设之路，推动中国快速发展起来。面向未来，中国人民将在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，坚定不移沿着中国特色社会主义道路奋勇前进，努力开创社会主义现代化建设新局面。

武文赏在主旨报告中介绍了越南共产党领导国家推进社会主义现代化建设的经验。武文赏表示，越南愿同中国共同落实两党两国最高领导人达成的共识，进一步加强交流合作，推动越中关系不断向前发展。

研讨会前，黄坤明同武文赏举行会谈，就深化两党两国关系、加强两国媒体间交流合作等深入交换意见。

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