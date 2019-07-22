平潭国际旅游岛招商推介会在日本举行

平潭综合实验区党工委书记陈善光7月21日在日本举行的平潭国际旅游岛招商推介会上致辞。（人民网记者 刘军国摄）

人民网东京7月21日电（记者刘军国）由日本福建平潭同乡会主办的平潭国际旅游岛招商推介会21日在横滨举行。平潭综合实验区党工委书记陈善光、中国驻日本大使馆参赞兼总领事詹孔朝、平潭同乡会会长陈小平等近百名嘉宾出席。

陈善光在致辞中表示，几年来，在福建省委、省政府领导和支持下，经过实验区广大干部共同努力，平潭从“养在深闺人未识”的偏远岛县，以每年30%以上增速、100万以上游客增量，一跃成为“原生态+现代化”的新兴海岛城市，发生了翻天覆地的变化。一是基础设施更好了。过去，平潭是只能靠轮渡进出的封闭小岛；现在，已经成为四通八达的开放窗口。二是旅游开发更热了。景区硬件设施、周边环境服务管理水平全面提升。三是城市品位更高了。以创建全国文明城市为抓手，提升全民素质和人居环境，进一步提高城市的文明程度。四是生态颜值更美了。实施海湾生态、水系治理、沙滩保护三个考项整治，特别是加强沙滩修复和管理，打造“望得见山水，记得住乡愁”的美丽家园。五是营商环境更优了。从去年9月起，以作风建设“开路”，实施“七大攻坚”行动，开启了平潭新一轮创业热潮。实验区对标国际先进规则，扩大对外开放，打造更加公平透明、可预期的营商环境。从去年“12·28”岚商回归创业大会至今，已有29个岚商项目、155亿资金落地平潭。

詹孔朝表示，平潭正处于新一轮开放开发的关键时期，大有前途，大有可为，希望各位旅日侨胞常回平潭看看，对家乡建设多建言献策、多宣传推介、多投资兴业。

据悉，平潭是中国第五大岛、福建第一大岛，有着“南岛语族海迁徙的第一块踏板”、丝绸之路“水下宝藏”，以及会发光的“蓝眼泪”、“石头会唱歌”、“海蚀地貌甲天下、海滨沙滩冠九洲”等独特的自然和人文资源。2016年8月，国务院正式批复了《平潭国际旅游岛建设方案》，使平潭成为继海南之后的全国第二个国际旅游岛，也由此全面拉开了旅游开发的序幕。

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