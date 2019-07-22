我们的繁荣得益于一带一路（国际论坛）

耳听为虚，眼见为实，西哈努克省究竟是什么样子，来这里一看便知

柬埔寨沿海，有一个风景秀美、资源丰富的省份——西哈努克省。这里拥有柬埔寨唯一的深水港——西哈努克港，该港还将开发成为综合示范经济特区，发展潜力巨大。

共建“一带一路”以来，西哈努克省吸引了众多优秀务实、潜力巨大的中资企业，特别是西哈努克港经济特区（简称西港特区），已经成为全省经济发展的发动机，堪称柬中务实合作的样板。

随着大批中资企业来到西港特区和西哈努克省，本地民众获得了实实在在的利益，全省的经济社会发展也取得了卓越的成就。近年来，西港人民的生活水平不断提高，年人均收入达到3358美元，远高于柬埔寨全国平均水平。目前，西哈努克机场每周起降航班166架次。不断完善的立体交通体系，让西哈努克省在轻工业传统优势基础上，迎来了旅游业和服务业发展的新机遇。

西哈努克省的发展是迅猛的，未来是光明的。我本人和21万西哈努克省居民都深信，我们的繁荣在很大程度上得益于“一带一路”倡议。

“一带一路”倡议提出近6年来，西港特区发展实现了质的飞跃，吸引了更多投资者，也为柬埔寨人民创造了更多就业机会。西哈努克省政府将一如既往地欢迎中国企业家前来投资兴业，我们将出台更多的优惠政策，构建良好的营商环境，为中资企业的发展提供更多便利和支持。

“一带一路”倡议所蕴含的共商共建共享理念，对于完善全球治理、推动经济全球化、构建人类命运共同体发挥着重要作用。柬中两国加快“四角战略”与“一带一路”建设的对接，不仅促进了柬埔寨经济发展，推动了基础设施建设，而且增进了两国人民的友好感情。在我看来，“一带一路”倡议的出发点不仅仅是推动经济建设，也是促进各国紧密联系，实现民心相通。

西方一些媒体肆意散布有关西哈努克省的失实抹黑报道，中伤在这里兴业生活的中资企业和中国公民，我认为这是不公平的，是对柬中友好关系的故意挑拨。耳听为虚，眼见为实，我希望柬中两国人民不要轻信这些不实报道，西哈努克省究竟是什么样子，来这里一看便知。

柬中友好源远流长，我相信在“一带一路”建设的带动下，柬中全面战略合作伙伴关系将更上层楼，柬中友谊之花将永远开放在晴朗的天空下。

（作者为柬埔寨西哈努克省前省长）

《 人民日报 》（ 2019年07月22日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)