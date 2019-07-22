老挝总理视察中老铁路琅勃拉邦车站施工现场

据新华社万象7月21日电 （记者章建华）据负责中老铁路建设、运营的老中铁路有限公司21日消息，老挝政府总理通伦日前率团视察了中老铁路琅勃拉邦车站施工现场。

琅勃拉邦车站为中老铁路重点客货运车站，位于老挝琅勃拉邦省香恩县境内，紧邻琅勃拉邦市环城路，占地面积156公顷，设到发线4条、货物线2条，站房规划面积8000平方米。目前站场土石方工程已完成设计的91%。

据悉，通伦一行在参观琅勃拉邦车站施工现场时听取了相关汇报，并询问了车站施工面临的困难。他对项目推进的速度及质量安全管理给予充分肯定，对老中铁路项目现阶段所取得的成就感到高兴并表示祝贺。

通伦说，琅勃拉邦车站能否如期完工，关乎着全线铁路是否能按时通车，重要性不言而喻。老挝地方政府将不遗余力为老中铁路建设工作提供支持，希望老中铁路有限公司再接再厉，把老中铁路打造成造福于两国人民的精品工程。

中老铁路北起两国边境，南抵万象，是第一个以中方为主投资建设、中老共同运营并与中国铁路网直接连通的境外铁路项目。线路全长414公里，其中桥梁长度近62公里，隧道长度近198公里。中老铁路全线采用中国技术标准、使用中国设备，2016年12月全线开工，计划于2021年12月建成通车。

《 人民日报 》（ 2019年07月22日 03 版）

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