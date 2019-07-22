“为美中民间友好搭建沟通的桥梁”

图为前来参会的美国国际姐妹城协会北卡罗来纳州代表正在参观上海图片展。

本报记者 郑 琪摄

第四届中美友城大会日前在美国得克萨斯州休斯敦市举行，来自中美两国政府部门及民间的约200名代表与会，就如何加强中美友好城市合作与交流进行探讨。

本届大会以“展望下一个40年：更强劲的友谊，更紧密的合作”为主题，由中国人民对外友好协会、美国国际姐妹城协会联合主办，议程包括上海图片展、主旨演讲、中美建交40周年午餐会，以及围绕智慧城市、海上丝绸之路、大都市圈合作、教育交流以及增强中美姐妹城合作等议题的分论坛活动。

作为美国南部地区第一大城市，休斯敦分别与上海、深圳缔结了姐妹城市关系。休斯敦贸易和国际事务办公室主任克里斯托弗·奥尔森表示：“这种关系就像是一座桥梁，增进彼此交流合作，促进两国经贸发展。”去年，首届中国国际进口博览会在上海举行，休斯敦组织了一个大型商贸代表团前往参加。

40年前，休斯敦记录下了中美关系发展的重要时刻。1979年，邓小平访问美国期间来到休斯敦，当地人民向他赠送了一顶牛仔帽。大会现场，主办方举办了“跨越太平洋的交流与合作——上海纪念中美建交40周年”图片展，300余幅珍贵的历史照片生动诠释了两国友好交往的历史。

中国驻休斯敦总领事李强民指出，回望历史，中美两国人民曾携手并肩为世界和平而战。在新的历史时期，中美合作的领域更加广阔，更应该通过交流合作加深两国人民之间的相互理解和尊重，共同应对挑战。

美国国际姐妹城协会副董事长卡萝·洛佩兹主持大会时，向与会嘉宾展示了自己佩戴的中国刺绣丝巾。“我们都希望自己的生活越来越好，希望孩子能接受高质量的教育、青年人拥有更好的未来、老年人安享晚年。在友好交往中，我们认识到，彼此的相同之处有很多。”

当前，中美经贸摩擦给两国关系发展带来了新的挑战。与会美国代表纷纷表示，美中应通过建设性的对话机制来消除分歧、解决问题。美中合作委员会主席查尔斯·福斯特说：“美中双边关系对两国非常重要，对世界也十分重要，双方应通过对话协商实现共同发展。”

着眼未来，美国国际姐妹城协会董事长尼伦伯格认为，美中民间友好交往是造福两国未来的基石。洛佩兹则表示：“针对当前美中之间存有的一些分歧，民间交往的重要性更加凸显。相互了解是友好交往的前提，缔结姐妹城市关系能为美中民间友好搭建沟通的桥梁。”

目前，中美共结成了227对友好城市、50对友好省州，友城大会是两国地方交往的重要机制性交流平台。据中国人民对外友好协会副会长谢元介绍，此前，中美友城大会成功举办过三届，这一平台不断为中美两国民间交往、加强彼此城市间合作注入新动力。

（本报休斯敦7月21日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月22日 03 版）

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