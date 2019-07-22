有关中国企业进行新的美国农产品采购

新华社北京7月21日电 记者从有关方面获悉，中美双方正在落实两国元首大阪峰会期间会晤达成的重要共识。近期，美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。有关方面表示，已有有关中国企业根据国内市场需要，向美国出口商就采购农产品询价，并根据国务院关税税则委员会相关规定，申请排除对拟采购的这部分自美进口农产品加征的关税。国务院关税税则委员会将组织专家对企业提出的排除申请进行评审。据了解，为满足中国消费者需要，有关中国企业有意继续自美进口部分符合国内市场需求的农产品。中方有关部门表示，希望美方与中方相向而行，切实落实美方有关承诺。

《 人民日报 》（ 2019年07月22日 03 版）

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