中企为肯尼亚偏远地区带来光明

当地工人在肯尼亚偏远乡村架设输电线。

中国电建供图

当地技术人员进入居民家中测试通电情况。

中国电建供图

■目前已经在250多个片区开展了配网施工，架起两万多根电杆，超过5000户家庭已经用上了电。

■中企还为经济情况困难的家庭免费送上节能灯泡，于是电灯成了很多家庭的第一样家用电器。

撒哈拉以南非洲是世界上电力供应最紧缺的地区之一。肯尼亚政府制定了到2020年实现居民用电全覆盖的目标，但农村人口的通电率不到50%，由于线路老化、住户分散、入户困难等原因，电网难以真正覆盖偏远城镇及农村家庭。中国企业积极参与到肯尼亚电气现代化改造项目中，为解决居民用电“最后一英里”问题贡献力量，同时赢得了民众口碑，树立起中企良好形象，增进了中肯人民的友谊。

“孩子们终于可以在家里完成功课了”

肯尼亚电气现代化改造项目是肯政府为拉动经济增长、提高就业率、改善居民用电而实施的重要民生工程，通过集中对配电网络进行延伸改造，让电力能够真正入村入户，也被政府称为“最后一英里”项目。该项目由世界银行提供资金，中国电建湖北工程公司2017年成功中标项目第四标段，成为首家具备施工条件的单位。

“我们是第一个开始施工的承包商，也是第一个为老百姓送电的承建企业。”该工程项目经理曾绍鹏告诉记者，这是给当地百姓送去光明、带去福祉的民生项目，他们从策划、组织到行动都采用了最高标准。去年7月开工，今年4月完成首台变压器的安装，成为同期首个通电成功的工程，业主和当地民众无不惊叹于“中国速度”。

中国建设者们也感受到了当地民众的欢迎和信任。村民们会到村口热情迎接施工人员，在电线杆下驻足盼望；施工过程中，民众会主动前来给工人帮忙；当地偷盗情况时有发生，村民们就自发组织起来日夜看护设备。

电线杆一根根立起来，线路一条条入村去，电灯一盏盏被点亮。有些村户第一次见到夜晚被电灯照亮的一刻，兴奋地鼓起掌来。他们以前天一黑只能早早睡觉。“我家里有6个孩子，现在有电了，孩子们终于可以在家里完成功课了！”有的村民说。据了解，中企还为经济情况困难的家庭免费送上节能灯泡，于是电灯成了很多家庭的第一样家用电器。

当地很多线路年久失修、老化严重，电力损耗达到20%以上。中国企业帮助他们改造更新线路，装上智能电表，规范用电行为。该工程施工地点分散在肯尼亚中部省5个郡辖的723个变压器片区，覆盖53750户家庭。目前已经在250多个片区开展了配网施工，架起两万多根电杆，超过5000户家庭已经用上了电。预计项目完工后，将为超过20万城乡居民带来光明。

“中企让我有了归属感和主人翁的认同”

肯尼亚员工耶罗最近在朋友圈分享了一则消息，他被中国电建湖北工程公司聘为正式员工，获得同事和好友的纷纷点赞。“这不只是工作上的肯定，更是对我在中企历练成长的认同”，耶罗说。

耶罗从读大学本科到研究生，在中国生活了8年，是个“中国通”，这让他成为湖北工程肯尼亚分公司的第一名外籍员工。他的工作涉及公司工程、法务、财务、注册等多个方面，被公司看作高效润滑剂，让诸多有难度的工作得以顺利开展。他会告诉中国同事符合当地特点的信息，也会用中国人的思维方式与当地人沟通；会考虑客户需求，耐心解释疏导，也会货比三家，努力为公司节约成本。“我喜欢说，自己是中国和非洲共同的孩子。中企让我有了归属感和主人翁的认同。”

中国企业在执行“最后一英里”项目过程中，高峰期间可以创造就业岗位超过400个，同时高度重视当地雇员技能培训。曾绍鹏介绍，项目充分授权，当地员工在项目沟通、用户协调、材料管理等工作上扮演重要角色，为项目的顺利推进贡献了重要力量。“帮助当地就业，充分满足当地需要，是我们赢得政府和民众信任的重要原因。”曾绍鹏说。

“中国朋友带领我们创造了优异成绩”

该工程需要施工的5个郡相距都在150公里左右，大多无正规公路，车辆平均时速到不了50公里。肯尼亚中部气候潮湿，几乎天天下雨，通行更加困难——大车进不到村里，公司就改换摩托车前往；大型设备无法驶入，公司就靠人工操作。入户配电工作非常细碎繁杂，安装一户设备的时间只用1—2个小时，但却要在片区内来回跑上三四趟，加起来就是大半天。

肯尼亚能源部长查尔斯·科特非常关心这个项目，多次视察中企承建的工程现场。当看到灯被一盏盏点亮，他对着身穿蓝色工作服的工作人员竖起大拇指，对中企表示感谢。科特说：“能在短时间内如此高质量地完成困难重重的工作，中企非常不简单。让贫困居民尽早用上电，享受到生活的便利，是中国朋友带领我们创造了优异成绩。”

在共建“一带一路”进程中，中企为肯尼亚建设了莫伊国际体育中心、蒙内铁路等多个重大项目，为肯尼亚政府实现“2030年远景规划”和“四大发展计划”增添动力。其间，让肯尼亚人民得到实惠的民生工程越来越多——中企承建的肯尼亚首个保障房项目深度推进，加里萨太阳能电站并网发电，“万村通”卫星数字电视项目在肯尼亚落地实施，两国动植物检验检疫协议为肯尼亚农产品出口中国市场打开了新的大门，科达陶瓷二期项目正式投产，中国对肯尼亚非金融类直接投资同比增长2倍以上。

中企参与的项目建设大大加快了肯尼亚的工业化进程并创造大量就业。目前在肯尼亚的中企员工本土化率达96%，2018年为当地创造就业岗位超过5万个，并为约6.7万名当地员工提供了职业培训。世界银行发布的报告显示，在肯尼亚的中企平均雇用当地员工360名，远高于其他外国企业的147名。在一些基础性工作中，中企已基本实现本地招聘和本地化管理。

（本报内罗毕电）

《 人民日报 》（ 2019年07月22日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)