“世界经济引擎”依然动力充沛（国际论道）

7月15日，一汽解放第100万辆解放J6卡车在吉林长春下线。

新华社记者 许 畅摄

2019年1月28日，山东烟台港集装箱码头一片繁忙。

唐 克摄（人民视觉）

近日，2019年中国经济半年报出炉。一系列数据传递出哪些信号？中国经济将为世界带来什么？国际社会高度关注。

上半年GDP增6.3%——

“中国经济总体运行在平稳区间”

经初步核算，2019年上半年中国国内生产总值（GDP）450933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%。这一消息迅速成为各大外媒报道和解读的热点。

英国《金融时报》网站刊文指出，“一个13.6万亿美元体量的经济体，上半年增长6.3%的新闻，不应让人担心危机迫在眉睫。当今中国经济的规模与韧性与上世纪90年代初迥然不同。2018年，中国GDP的增长相当于整个澳大利亚经济的规模。按照目前的趋势，今年中国的GDP增量还将超过一个‘澳大利亚’。中国作为世界第二大经济体，仍是全球经济最大的增长来源。”

当前，中美贸易摩擦已经成为国际舆论关注中国经济时绕不开的大背景。针对一些对中国经济增长数据的错误解读，许多外媒表达了理性的看法。

英国广播公司援引经济学家的观点称，中国2019年第二季度的经济增长数据为6.2%，这并不是一个低数字。中国经济增速放缓，主要原因是中国出台的宏观调控经济政策，而非受到贸易摩擦的影响。

英国《金融时报》也持相似的观点：“关税和美国对中国公司的出口禁令造成了一定损失，但其影响并不像数字看起来那么令人担心。实际上，贸易早就不再是决定中国经济增长的活力源泉了。今年迄今，中国的经常账户顺差仅占GDP的1.5%，远低于10年前接近10%的最高值。”

在日本经济新闻网站看来，虽然从同比数据来看，中国经济第二季度增速较第一季度放缓，但如果按日本和其他发达国家习惯的环比折年率统计方法来看，中国第二季度经济增速其实较第一季度更快。

中国经济数据传递的关键信号是什么？国际社会普遍捕捉到一个“稳”字。英国路透社认为，中国6月的工业、投资和消费表现远超预期,释放出经济总体运行在平稳区间的信号，中国经济有望在下半年继续企稳。俄罗斯卫星通讯社称，上半年中国经济形势总体稳定，符合预期，全年经济增长可能在6.2%—6.3%之间。

消费和服务业稳健——

“中国正在打造更强劲的经济”

上半年社会消费品零售额同比增长8.4%，最终消费支出对经济增长的贡献率达60.1%；第三产业增加值占GDP的54.9%，比上年同期提高0.5个百分点；全国居民人均可支配收入实际增长6.5%，居民收入增速跑赢GDP……中国经济“半年考”成绩单不仅稳稳的，而且含金量足足的。

“在中国经济目前的发展阶段，尽管出口放缓，但国内服务和消费正在推动经济增长，这是一个极好的消息。”美国《福布斯》杂志称，中国国内需求已经增长到足以取代出口，成为经济增长的主要引擎。服务业目前在GDP中所占比重最大，中国正借助不断壮大的城市中产阶级和尖端的数字技术，进行快速的创新转型。

“中国消费者表现不俗。”美国《巴伦周刊》7月16日刊文称，中国6月零售总额增长9.8%，超过预估的8.5%和5月份的增幅8.6%，这是“令人振奋的强劲表现”。文章还援引业内人士的分析指出，“中国宏观经济表现不差，经济中最大的部分——消费和服务业稳健，就业稳定。”

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）网站7月15日报道，麦肯锡咨询公司最新发布的一份报告显示，在2015年1月至2018年12月的16个季度中，有11个季度消费对中国经济增长的贡献率超过了60%。“中国消费者在支持经济增长方面的重要性日益增强，这意味着中国制造商向国内消费者销售的商品越来越多。”该媒体还援引耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇的观点指出，中国更大、增长更快的服务业，为经济发展提供了韧性。

“中国经济增长一直在减少对贸易的依赖。”根据麦肯锡的研究，2017年中国的出口只占其产出的9%，而2007年这个比例是17%。这表明中国变得更加自立，受世界其他国家的影响也降低了。麦肯锡亚洲区董事长奥利弗·汤比表示：“我认为这是中国正试图做的事情之一——打造更强劲、更多样化的经济。”

“中国经济正在实现再平衡。”经合组织首席经济学家劳伦斯·布恩评价说。

提振世界信心——

“中国继续拉动全球经济增长”

在中国经济半年报出炉的7月15日，路透社报道称，“亚洲股市当天上涨，投资者松了一口气。因为鼓舞人心的中国数据显示，由于北京加大刺激力度，这个世界第二大经济体的经济开始企稳。这种积极的情绪可能会蔓延开来。”综合法新社等多家外媒消息，欧洲股市当天早盘也出现上涨。

此外，路透社还观察到，“中国是澳大利亚最大的出口市场。中国经济半年数据的公布，还使澳元在7月15日涨至7月4日以来的最高点。”澳洲联邦银行经济学家瑞安·费尔斯曼分析说：“我们最大的贸易伙伴——中国将继续刺激经济以实现年度增长目标。从澳大利亚的角度来看，这是有利的。”

在世界经济运行风险和不确定性上升、国际投资者信心不足的当下，中国经济的韧性与活力为世界经济增长注入动力。正如肯尼亚中非问题专家阿德希尔·卡文所说，在贸易保护主义逆风扰动全球经济的大环境下，中国将继续发挥全球经济增长引擎的作用。

据CNBC网站报道，麦肯锡咨询公司的报告显示，世界对中国经济的依存度在稳步提高。具体而言，在贸易、科技和资本这三个维度上，自2000年至2017年，世界对中国的依赖性从0.4%升至1.2%。该报告还指出，“世界其他国家受中国的影响越来越大，反映出中国作为一个市场、供应方和资金提供者的重要性越来越大。”

多家外媒关注到，在保持经济稳健前行的同时，中国还不断优化营商环境，以开放胸怀拥抱世界。这让国际舆论更加看好投资中国的前景。

路透社报道称，中国国家发展和改革委员会近日公布《优化营商环境条例（征求意见稿）》，强调对各类市场主体要一视同仁，针对侵犯知识产权的行为建立惩罚性赔偿制度。这是刺激经济增长的更广泛计划的一部分。德国《商报》网站评价说：“中国正通过减少投资和市场准入障碍等一揽子措施，为企业提供经营便利。”

(责编：白宇、岳弘彬)