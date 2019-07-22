警方对“京都动画”纵火嫌犯发逮捕令

7月20日，据日本广播协会电视台报道，日本警方已经对这起纵火事件的嫌疑人——41岁的青叶真司发布了逮捕令。目前，青叶真司本人仍在大阪的一家医院进行治疗，警方将在他的严重烧伤治愈之后，对其进行正式逮捕。
此前，警方已经将此次“京都动画”工作室遭纵火事件定性为纵火杀人案。19日，据日本共同社报道，日本京都府警方又确认一名男性死亡，目前大火已造成34人死亡，包括嫌疑人在内的35人受伤，仅有6人脱险。
20日，日本《读卖新闻》报道称，京都动画公司除了制作动画以外，也公开征集小说，其中获奖的作品可以在该公司的“KA Esuma文库”出版成书，或制作成动画。但京都动画公司社长八田英明表示，青叶真司并没有向该公司投过稿。
据央视
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