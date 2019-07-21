有关中国企业进行新的美国农产品采购

新华社北京7月21日电 记者从有关方面获悉，中美双方正在落实两国元首大阪峰会期间会晤达成的重要共识。近期，美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。有关方面表示，已有有关中国企业根据国内市场需要，向美国出口商就采购农产品询价，并根据国务院关税税则委员会相关规定，申请排除对拟采购的这部分自美进口农产品加征的关税。国务院关税税则委员会将组织专家对企业提出的排除申请进行评审。据了解，为满足中国消费者需要，有关中国企业有意继续自美进口部分符合国内市场需求的农产品。中方有关部门表示，希望美方与中方相向而行，切实落实美方有关承诺。
朱应鹿: 过尽千帆终不悔 归来盛世初心偿 朱应鹿曾出任中国驻突尼斯、巴勒斯坦、埃及以及挪威大使。近日，他向人民网讲述了他44年外交生涯中，与新中国一起成长的“酸甜苦辣”。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：我不是你的朗读者 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。 【详细】