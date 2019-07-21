欧洲女性领导时代到来 解决男女同工同酬任重道远

中新网7月21日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，随着德国国防部长乌尔苏拉·冯德莱恩接掌下届欧盟委员会主席，性别平权成为了欧洲今年夏季最热门的话题。一方面欧盟委员会出现首位女性领导人，但世界杯女足赛也引发运动员争取同工同酬的风潮。欧洲在庆祝女性领导时代之际，如何解决男女薪资差距仍有待努力。

据报道，自从7月3日欧洲理事会通过提名4欧盟机构领导人，其中时任德国国防部长冯德莱恩出任欧盟委员会主席；国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)接掌欧洲央行。这是欧盟史上首度提名2名女性担任欧盟高层。欧洲理事会主席唐纳德·图斯克(Donald Tusk)形容，这是完美的性别平衡。

德国国防部长冯德莱恩11月将出任欧盟执委会主席，成为欧盟委员会史上首位女性领导人。就在欧洲政治圈塑造性别平权形象时，7月7日在法国里昂足球场上女子世足决赛正激烈厮杀，美国对荷兰争取的不只是冠军，还有为长期以来的男女球员薪资不平等出一口气，最终美国队以2比0击败荷兰队拿下第4次世界杯冠军时，球迷同喊“同工同酬”口号响彻颁奖典礼，也引爆欧美一股“同工同酬”风潮。

美国媒体报道称，美国男足在2014年的世界杯比赛中即使没有晋级16强，却从美国足球联合会得到540万美元奖金，但在2015年女子世界杯中夺冠的美国女足，却仅拿到170万美元奖金。

美国女子足球队长梅根·拉皮诺埃(Megan Rapinoe)赛后表示，我们已经不用再问“我们值不值得”或者“我们应不应该同工同酬”了，每个人都已经很明白。

不只是女子运动员，根据国际劳工组织2017年报告，薪酬不平等是全球职业妇女所面临主要挑战之一。在各个地区、国家和部门，妇女的薪酬普遍低于男性。在20国集团(G20)和经济合作暨发展组织(OECD)国家，妇女的月收入平均比男性低17%，其他地区情况也并不乐观。

世界经济论坛(WEF )2017年也曾指出，全球男性平均年收入为21000美元，女性仅为12000美元，依照目前进展速度，全世界需要再花100年才能实现完全的男女平等。

重视平权的欧洲，虽然早在1957年成立欧洲联盟的罗马条约中纳入“两性同工同酬原则”，但数十年以来，女性与男性薪资始终存在落差。欧盟2011年第一次订立同酬日(Equal Pay Day)，当时女男薪资平均落差17.5%，2018年仅微幅缩减至16.2%，进度缓慢。

根据欧盟统计局(Eurostat)2017年统计，欧盟28个成员国性别薪资平均差距为16%，其中爱沙尼亚25%、捷克及德国21%、英国为20.8%等较高。

即使在先进的瑞士，今年6月14日也出现全国女性大罢工，数十万人走上街头，她们高举女权主义标语，要求落实宪法中的男女平等条款，尤其是薪资待遇的平等权益，她们抗议即使从事同样工作、拥有相同专长，在私营企业里女性薪酬仍然较男性低20%。

欧洲女性抗议男女同工不同酬事件中，知名案例包括2018年1月英国广播公司(BBC)新闻主编卡丽·格雷西(Carrie Gracie)揭露，男性国际新闻主编的薪资，比女性国际新闻主编高出至少50%，她为此辞去派驻国外分社的职务做为抗议。

在推动同工同酬漫长道路中，目前冰岛开始走在前端，2018年1月施行同工同酬制，违反的雇主将遭罚款，罚金每天大约500美元；德国同年也实施新法，女性劳工有权知道男性同事的薪水，如果同工不同酬，可向老板要求加薪。

欧洲许多国家虽立法禁止性别歧视，但从结果显示效果仍待加强，连欧盟主管司法、消费与性别平等执行委员维拉·乔洛娃(Vera Jourova)也承认同工不同酬对欧洲仍是难题，呼吁各国除提高薪资透明度外，还应促进支持家庭的工作生活平衡，让女性不应因家庭因素在工作上屈就。

女子世足赛后引起的“同工同酬”风潮仍在欧洲发酵，冯德莱恩将在11月上任，她在未来5年任期的欧盟愿景中表示，罗马条约已规定同工同酬原则，因此她上任100天内将实施一项新的欧洲性别战略，以导入有约束力的薪酬透明度措施改进陋规。

欧盟将迎来首位女性领导人，在庆祝女性领导时代之际，如何解决男女薪资不平等仍有待努力，而且任重道远。(博源)

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