极端热浪席卷美国致多人死亡 体感温度飙破43度

中新网7月21日电 综合报道，美国多个地区这个周末遭受致命的热浪侵袭，包括纽约、费城与华盛顿等主要大城市，高温均达摄氏38度，部分地区体感温度更可达43.33度至46.1度，酷热已至少夺走6条人命。

全美1.5亿人面临危险高温

美国国家气象局(National Weather Service)19日指出，预期热浪将由中西部平原蔓延至大西洋沿岸，全美近1.5亿人正面临危险高温。

据悉，纽约市已开设500座避暑站，好让民众躲避极端高温。

纽约市长白思豪警告：“照顾好自己，如非必要请勿外出。这是严肃、不是开玩笑的事情。”

体感温度超过43度

美国国家气象局(National Weather Service)指出，体感温度指数可达摄氏43.33度至46.1度，特别是在东部地区。

气象局警告，若疏于防范，危险高温与溽湿可能很快导致人体中暑。民众被敦促尽量避免水分流失、留意身体出现不适与年长者，尽可能留在家中且不得将小孩与动物留置车内。

美国国家气象局天气测报中心气象专家莱默斯(Alex Lamers)说：“从中西部平原各州，密西西比河谷到东岸，目前真的超热。”从芝加哥到纽约等各大城，都敦促民众尽量躲入图书馆、商场等可避暑的场所。

华盛顿特区国家广场(National Mall)周边博物馆、纪念碑观光的游客，都历经摄氏37.8度高温。

热浪夺走至少3条人命

报道指出，这波热浪已夺走至少6条人命。

在美国东部的马里兰州，高温天气已导致4人死亡；在西南部的亚利桑那州和中南部的阿肯色州，分别有一人因酷热而死亡。

热浪预期将持续到21日晚间，等大西洋岸高气压引入含水气的亚热带空气后，才会开始消退。

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