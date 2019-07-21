美国纪念登月50周年

新华社华盛顿7月20日电（记者周舟）“这是个人的一小步，却是人类的一大步。”美国东部时间20日22时56分，尼尔·阿姆斯特朗的声音再次在各地回响，这正是他作为踏上月球的第一人说出这句名言50周年。

1969年7月20日，“阿波罗11号”登月任务成功。飞船上的三名宇航员中，尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林乘登月舱着陆，先后踏上月球，迈克尔·柯林斯驾驶指令舱在月球上空飞行。

50年后的这一天，与当年登月时间节点同步，美国航天局在多个平台播送了登月视频。网友安娜·卡谢尔说：“当年我只有6岁，却恍如昨日。当时我坐在黑白电视机前观看，还记得哥哥喊‘他们做到了！’”

美国副总统彭斯和“阿波罗11号”宇航员奥尔德林当天参观了佛罗里达州肯尼迪航天中心当年使用的39A发射架所在地。彭斯说，美国已经完成建造“猎户座”飞船，目标是2024年前让宇航员重返月球，并在未来让人类首次登陆火星。

当晚，美国首都华盛顿的方尖碑上被投射了“土星五号”火箭影像，两侧显示屏还上演了名为“阿波罗50年：前进月球”的灯光秀。上万名来自各地的群众涌向纪念碑广场，在酷暑中观看并拍照留念。在火箭发射、登月舱落月、阿姆斯特朗在月表踏上第一个脚印等时刻，人群中多次响起掌声和欢呼声。

美国多地举办了各种纪念活动。在阿姆斯特朗的故乡俄亥俄州沃帕科内塔，20日举办了“跑向月球”长跑比赛，近2000人参赛。阿姆斯特朗穿过的宇航服经过修复，从16日起就在华盛顿的史密森尼航空航天博物馆展出。

50年前的一些科研资料也被“翻新”面世。亚利桑那大学团队对1969年从登月舱窗口拍摄的月球表面影像进行了高清修复，美国航天局约翰逊航天中心将历次阿波罗任务中获得的月表影像“缝制”成一幅全景图。

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