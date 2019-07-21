英国新首相人选将揭晓 欧盟或不排除延后脱欧期限

中新网7月21日电 据“中央社”报道，英国保守党新党魁暨英首相人选，将在当地时间23日揭晓，对于热门候选人英国前外相鲍里斯·约翰逊与现任外相杰里米·亨特的脱欧主张，欧盟虽坚持不重新谈判，但新欧盟领导层不排除同意再延后英国脱欧期限。

据报道，约翰逊(Boris Johnson)和亨特(Jeremy Hunt)正角逐接替特蕾莎·梅(Theresa May)的英国首相大位，约16万保守党党员投票结果将于23日宣布。

由于英国国会议员拒绝批准特蕾莎版的脱欧协议，导致其辞职，接任首相者主要任务就是化解脱欧僵局。约翰逊和亨特都想与欧盟重新谈判脱欧协议，不过欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)先前已明确表示不会重启谈判。

英国国会无法通过特蕾莎政府与欧盟达成的脱欧协议，脱欧期限从今年3月29日延至10月31日。英国首相热门候选人约翰逊多次誓言，如果10月底未能达成协议，英国将无协议脱欧。

10月31日是英国脱欧的第2次期限，当天也是本届欧盟执委会主席容克(Jean-Claude Juncker)任期的最后一天。新任主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)将在11月1日就职，她已表态现有的脱欧协议是好协议，暗示无意重新谈判。

报道指出，英国新首相若未能打破脱欧僵局，也可能第3度延后脱欧期限。对此，期盼英国留欧的冯德莱恩已释出善意表示，会以“建设性方式”与新首相合作，“若英国需要更多时间，我想这是往对的方向去走”。

不过，欧盟执委会副主席蒂默曼斯(Frans Timmermans)近期曾表示，过去2年英国在脱欧谈判上毫无计划，并认为约翰逊只是在“玩游戏”，也显示布鲁塞尔与伦敦之间需加快弥补信任问题。

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