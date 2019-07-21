山西沁源：以全域旅游促进绿色发展

人民网讯 7月20日，第五届深呼吸小城旅游文化节暨全域旅游与度假康养论坛在山西省沁源县隆重举行。

百佳深呼吸小城专家委员会主任、原环保部副部长周建在文化节开幕式致辞中表示，我国正处于绿色发展和高质量发展重要时期，产业结构、城乡建设和社会发展面临新问题、新机遇，在这个过程中，有必要充分认识全域旅游的作用和意义。首先全域旅游有利于建设魅力城乡和美丽中国，通过城乡一体化建设、环境整治及市容村貌的美化，改善人民群众生活环境，提高人民幸福指数。其次，发展全域旅游有利于产业升级和结构调整，有利于产业升级和一二三产业的融合发展。再次，全域旅游惠民强县，适宜全民参与，是利民富民的产业，有利于促进消费，拉动内需，活跃经济。

位于太岳山东麓和沁河源头的山西沁源县，有220万亩森林，120万亩草坡，60%的森林覆盖率，有近700种中草药、400种鸟类，“油松之乡、北药之首、鸟之天堂”等等一系列优质生态资源。近年来，立足“绿色立县，建设美丽沁源”发展战略，沁源县加强餐饮业油烟治理，淘汰燃煤锅炉和黄标车，推进“散乱污”企业综合整治，落实“河长制”等，严防严控狠抓环境保护。同时，实施封山育林、森林抚育，完成6万亩人工造林，推进增绿增效。在环境整治基础上，高点定位建设特色城镇，实施城中村棚户区改造安置，建立城乡一体化环境卫生管理和生活垃圾分类处理机制，完善垃圾分类处理配套设施，统筹供销系统再生资源回收，构建分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，打造绿色宜居美丽乡村。通过上述一系列的努力攻坚，沁源先后荣获“国家级卫生县城”“国家园林县城”“全国森林康养基地建设试点县”“全国森林旅游示范县”“中国乡村振兴示范县”等国字号名片，特别是连续五年获评“中国深呼吸小城100佳”，为发展全域旅游奠定了坚实基础，通过锁定全域旅游、全域度假、森林康养、乡村康养发展目标，不仅实现魅力城乡建设的效果，同时促进了旅游业快速发展。今年上半年，沁源接待游客210万人次，完成旅游收入21.3亿元，同比增长30%，仅“五一”小长假就接待游客27.5万人次，实现旅游收入9912万元，同比增长49%，创历史新高。

为进一步发挥全域旅游在县域经济和城乡一体化建设中的作用，本届旅游文化节主办方中国国土经济学会邀请了文化旅游部、农业农村部、自然资源部、民政部等相关部委领导，以及中科院、社科院等业界专家，国开行、首旅、中青旅、同程、途牛、驴妈妈等企业家，与来自全国30个县市的深呼吸小城政府代表，共同探讨绿色发展和“健康中国”背景下县域经济的新问题、新对策，同时发布了包括沁源在内首批“美丽中国·深呼吸小城高质量发展实验区”名单，以期通过全方位对接产学研和金融等多方资源，齐心协力推动县域经济借力全域旅游实现绿色高质量发展。

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