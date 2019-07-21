造成34人死亡 日本警方对京都纵火案嫌犯发出逮捕令

中新网7月21日电 据外媒报道，日本警方对涉嫌纵火袭击日本京都动画工作室的41男子发出逮捕令。工作室的大火造成34人死亡。

路透社引述日本放送协会(NHK)20日的报道说，警方对18日京都动画工作室袭击案的41岁嫌疑人青叶真司，发出了逮捕令。

据悉，因重度烧伤而住院治疗的青叶早些时候由直升机运到附近的大阪一所大学医院。

报道称，警方将在他状况好转时便逮捕他。

另据报道，相关人士透露，这名纵火犯患有精神方面的疾病，有人定期上门进行访问看护。去年和今年，他因噪音问题数次和邻居起冲突，曾惊动警方。

火灾发生后，日本首相安倍晋三事发后在推特上发文称：“今日(18日)京都发生了杀人放火事件，造成多人死伤，过于沉痛，几乎难以言喻。为牺牲者祈祷，并祝福伤者早日康复。”

“京都动画”社长八田英明19日谈及损失时表示“这是断肠之痛，难以忍受”。八田说，公司过去的所有画作和资料等“全部被烧毁了”。

“京都动画”工作室建筑共3层，面积约700平方米，从1层到3层均被完全烧毁。日媒称，出事的动画制作公司“京都动画”1981年成立，有近160名员工，曾制作《凉宫春日的忧郁》《轻音少女》等多部知名动画。

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