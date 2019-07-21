越南警方向中方移交两名嫌疑人 涉嫌非法采矿和骗贷

人民网河内7月21日电 当地时间7月19日、20日，在中国驻越南大使馆协调下，越南公安部在河内内排国际机场、胡志明市新山一国际机场，先后向中方工作组移交涉嫌非法采矿罪等多项罪名的嫌疑人向某和涉嫌骗取贷款罪的嫌疑人周某。

据中方调查，2015年以来，向某伙同他人形成固定团伙，涉嫌非法采矿、开设赌场、放高利贷、贩毒等非法活动，影响恶劣。案发后，向某偷渡到越南藏匿。在中方线索支持下，越方于近日将向某抓获。

据中方调查，2014年，周某涉嫌利用虚假购销合同，向某商业银行申请贷款，并将银行发放的750万元人民币贷款用于个人消费支出，至今未予偿还。案发后，周某逃往越南。应中方请求，越方于近日将周某抓获。

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，中越警方在执法合作方面关系密切、成果突出。中国警方正告在越藏匿的中方犯罪嫌疑人，要尽快向中国驻越南大使馆投案自首，争取宽大处理，否则将面对法律的严惩。（警联）

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