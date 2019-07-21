伊朗扣英国油轮直指“违规” 英方寻外交解决

伊朗19日在霍尔木兹海峡扣押一艘悬挂英国旗帜的油轮；伊方还短暂扣留另一艘由英国运营的油轮，登船检查后放行。

伊朗伊斯兰革命卫队指认遭扣押油轮没有遵守“国际海事法规”；英国外交大臣杰里米·亨特声称“无法接受”伊方的做法，警告事件如果无法迅速解决，“会有严重后果”。

【伊方指油轮“违规”】

伊朗伊斯兰革命卫队19日在一份声明中说，英国油轮“史丹纳帝国”号当天遭扣押，缘由是它在通过扼守海湾的霍尔木兹海峡时没有遵守国际海事法规。油轮已经移交伊朗霍尔木兹甘港口和海事组织。

伊朗伊斯兰共和国通讯社以军方人士为来源报道，“史丹纳帝国”号关闭追踪装置，无视伊斯兰革命卫队警告，在航道上朝“错误方向”航行。

按照油轮运营方史丹纳布尔克公司说法，“史丹纳帝国”号“在国际水域遭不明身份船只和直升机逼近后”失去联络；油轮搭载23名船员，分别来自印度、俄罗斯、拉脱维亚和菲律宾，没有人员受伤报告。

英国方面说，“史丹纳帝国”号原定驶往沙特阿拉伯一处港口，但通过霍尔木兹海峡以后突然改变航线，英方正在紧急搜寻油轮信息。

英国本月4日在海外领地直布罗陀附近水域扣押一艘装载伊朗原油的油轮，指认它向叙利亚运送原油，违反欧洲联盟对叙利亚的制裁。直布罗陀最高法院19日下令，延长扣押装载伊朗原油的油轮，期限30天。

【英方寻外交解决】

伊朗半官方塔斯尼姆通讯社报道，伊斯兰革命卫队当天没有扣押另一艘由英国运营、悬挂利比里亚旗帜的油轮“迈斯达尔”号。按照这艘油轮所有方的说法，“武装警卫人员”一度短暂登船，随后放行油轮。

英国外交大臣亨特19日晚说，无法接受伊朗方面扣押油轮的做法，英方正在寻求以外交方式、而不是军事手段解决问题；如果事件得不到迅速解决，“会有严重后果”。

英国油轮遭扣押后，美国总统唐纳德·特朗普宣布美方官员将与英方讨论这一事件；美国军方19日增派无人侦察机，加强对霍尔木兹海峡的空中巡逻。

美军中央司令部发言人厄尔·布朗说：“我们有巡逻机在国际空域执行任务，监控霍尔木兹海峡的情况。”

霍尔木兹海峡附近连续两个多月发生油轮遇袭事件，数艘来自沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、挪威和日本的油轮遭到袭击。美国指认伊朗是黑手，伊朗否认，指认美国做局陷害。美联社报道，伊朗扣押英国油轮事件，或许是美国5月向海湾派遣航空母舰打击群、轰炸机特遣队并宣布向中东增兵以来伊朗与西方国家紧张关系一次“最显著升级”。（闫洁）（新华社专特稿）

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