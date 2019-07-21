《海峡时报》刊美智库抹黑中新关系言论 驻新加坡使馆驳斥

人民网曼谷7月19日电（记者林芮）7月19日，驻新加坡使馆发言人针对《海峡时报》刊登《报告显示中国如何在新加坡进行影响力操作》发表谈话，内容如下：

7月18日，《海峡时报》刊登《报告显示中国如何在新加坡进行影响力操作》（Report flags how China conducts influence operations in Singapore）的报道，引述美国詹姆斯敦基金会近日发表的一份报告，诬称中国利用统战手段，通过新加坡商会、宗乡会馆、文化组织和华文媒体等不同渠道对新加坡华人施加影响，引导社会舆论和政策走向。

上述说法完全是无中生有，是编造抹黑。包括经贸、人文在内，中新各领域交流合作，是两个友好国家关系的具体体现，是两国政府和社会各界共同努力的结果。中新独特的历史文化渊源是推进两国关系的天然优势，却被一些人当成了攻击的口实。这不仅是对中国的攻击，也是对新加坡的伤害。谎言取代不了事实，只能越说越无趣。该基金会报告的内容很荒唐，但用心很明确，就是要离间两国人民的感情，阻碍两国的正常交往。营造和维护中新关系健康发展的社会氛围和舆论环境，是双方的共同愿望，也是包括媒体在内大家的共同责任。

新加坡是中国的友好邻邦。我们对新加坡长期以来同世界各国在各领域的交流合作所取得的成就感到高兴。我们尊重新加坡多元文化和多元宗教，将继续在相互尊重、平等互利基础上，致力于发展两国友好关系。这符合两国和两国人民根本和长远利益。

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