巴勒斯坦总统重申反对美方的“世纪协议”

新华社拉姆安拉7月20日电（记者陈文仙 吕迎旭）巴勒斯坦总统阿巴斯20日重申，巴方反对美方提出的所谓推动解决巴以问题的“世纪协议”。

7月20日，在约旦河西岸城市拉姆安拉，巴勒斯坦总统阿巴斯（右二）在巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员会会议上讲话。 新华社发

当天，巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员会在约旦河西岸城市拉姆安拉举行会议。阿巴斯在会上说，巴方的立场从来没有改变过，巴方不会接受“世纪协议”，也反对上个月在巴林首都麦纳麦举行的经济研讨会。

阿巴斯在会上还谴责以色列扣减部分向巴勒斯坦转交的代征税款的行为。他表示，如果以色列没有全额转交，巴方将拒绝接收不完整的税款。

7月20日，在约旦河西岸城市拉姆安拉，巴勒斯坦总统阿巴斯（中）出席巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员会会议。 新华社发

同时，阿巴斯对以色列方面日前在耶路撒冷老城进行考古挖掘进行了谴责。他说，以方在被占领土上进行挖掘是“非常严重”的行为，“我们绝不允许以色列人损害巴勒斯坦的永久首都”。

巴以和谈自2014年起陷入停滞状态。美国总统特朗普上任后，开始酝酿所谓的“世纪协议”，希望以此推动巴勒斯坦和以色列实现最终和平。巴方认为该方案有损巴勒斯坦人民的权利，多次表示不会接受这一协议。

今年6月25日至26日，美国和巴林合办的题为“和平促繁荣”的经济研讨会在巴林首都麦纳麦举行。美国总统高级顾问库什纳在会上推介美方所谓推动解决巴以问题“世纪协议”的经济方案。巴方拒绝出席这一会议。

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