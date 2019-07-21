日韩就劳工索赔案掀口水仗 互指态度“无礼”

日本外务大臣河野太郎19日召见韩国驻日本大使南官杓，抗议韩国政府没有回应日方提议，即答复是否组建第三方仲裁委员会解决遭强征韩国劳工向日本企业索赔触发的争端。

韩方不示弱，指认日方违反国际法、态度傲慢无礼。两国紧张关系没有显现缓和迹象。

【日方抗议】

河野19日在外务省召见南官杓，抗议韩方没有在截止日期以前就组建第三方仲裁委员会作出答复。他说：“韩国政府现在的做法相当于破坏第二次世界大战以后建立的国际秩序。”

河野说，韩方的做法“极为遗憾……我们不能任由这种违反国际法的状态持续，强烈要求韩方立即采取措施”。

韩国法院去年以来作出多项裁决，要求日本殖民朝鲜半岛期间强征劳工的日方企业赔偿韩国受害者。但日方认定，依据两国1965年签订的《日韩请求权协定》，这类索赔问题“已经解决”。

南官杓告诉河野，韩国政府正在努力营造环境，以便劳工索赔案能以双方都能接受且不伤害两国关系的方式解决。他说韩方已经向日方提议一套方案，话没有说完，遭河野打断。

“等一下，”河野说，“我们已经告诉韩方，完全无法接受那一提议。（韩方）装作没有听到、再次提出那套方案无礼至极。”

韩方向日方所作提议是指设立韩日联合基金，由韩国和日本企业共同出资，赔偿遭强征的劳工受害者。

召见南官杓后，河野发表声明，认定不接受第三方仲裁表明韩方再次违反《日韩请求权协定》，“鉴于当下日韩紧张关系由韩方引起，我们打算对韩国采取必要举措”。

日方打算8月将韩国从受到较少贸易限制的“白色清单”中排除，同时警告，如果在韩国的日本企业利益受损，不排除采取包括临时召回驻韩大使、对韩国产品加征关税等“任何（应对）选项”。

【韩方反驳】

韩国总统府青瓦台安保室第二次长金铉宗19日回应日方抗议，说：“日方一再声称我们违反国际法，那不正确。我们从来没有同意日方单方面、武断设置的截止日期。”

针对河野“无礼”指认，金铉宗说，“河野外相的态度才是无礼”。

金铉宗反驳：“做出强征劳工这种非人道违法行为、违反国际法的正是日本。”他提及日本限制对韩出口三种半导体工业原材料，说“日方单方面扩大出口管制给全球产业链造成严重损失，违反世界贸易组织自由贸易体制和国际法”。

韩方认定，日方举措旨在报复韩国法院裁定日企赔偿韩国遭强征劳工。日方予以否认。

韩国外交部19日针对河野抗议发表声明，说无法同意日本政府单方面要求设置第三方仲裁委员会的要求，提醒日方“要真正解决问题，需要正视不幸的历史，努力治愈受害者的伤痛”。

一名78岁韩国男子19日开车停在日本驻韩国大使馆即将启用的新馆门口，随后在车内自焚身亡。首尔警方在他车内发现汽油和打火机。

韩国SBS电视台报道，自焚男子的岳父曾遭日企强征。首尔警方怀疑，那名男子不满日方管制对韩出口，因而制造这一事件。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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