美发布全球气候报告：今年6月，140年来同月最热

美国国家海洋和大气管理局18日发布全球气候报告，显示今年6月全球平均气温达到140年来同月最高，今年会成为有记录以来最热的5年之一。

这份报告说，20世纪全球6月份平均气温为15.5摄氏度；今年6月全球平均气温比这一数字高0.9摄氏度，同时也是连续第414个比20世纪同月平均气温高的月份。过去140年间，6月气温最高的10个年头中，9年出现在2010年以后。

今年6月，法国、德国和西班牙北部气温比正常范围高10摄氏度，法国最高气温甚至达到46摄氏度。

另外，全球海面平均温度20世纪为16摄氏度，今年6月比20世纪同月平均值高0.81摄氏度，与2016年所创最高温度纪录持平；同时，南极海冰面积比1981年至2010年同月平均值减少8.5%，达有记录以来最低水平。

英国埃克塞特大学研究气候与环境变化的斯蒂芬·哈里森教授说，最新全球温度记录提供证据，显示地球大气所积累的碳排放正在破坏气候系统稳定，速度超出科学界预期。“仪器所记录的全球气候数据如果不断刷新，说明气候系统对大气层内温室气体的敏感程度高于我们一些早期模型所作预示。”

在哈里森看来，南极海冰快速消融是温室气体加速影响气候的一个例证。

美国忧思科学家联盟本周发布报告，说正在席卷美国和欧洲等地的热浪今后可能会更加频繁；如果不采取减少碳排放的措施，美国每年体感温度超过40.6摄氏度的天数到本世纪中叶将增加至24天，是现在的4倍多；本世纪末将增加至40天，是现在的8倍。（彭月函、李曜男、王佳睿）【新华社微特稿】

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