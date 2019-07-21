京都动画作品毁于一旦 警方公开纵火嫌疑人姓名

日本京都动画公司社长八田英明19日证实，18日火灾将京都动画第一工作室过去全部画作、资料和电脑中储存的作品全部烧毁，损失巨大。

一名伤员19日伤重不治，纵火事件罹难者增至34人。

八田19日在京都接受记者采访时说：“断肠之痛。无法承受。我做梦都没有想到（伤亡）这么惨重。”他说，失去众多漫画精英“对我们公司，对动漫界都是巨大损失”。

八田告诉记者，大火让过去的画作和资料“全没了”“电脑也全完了……损失巨大”。

京都警方19日公开纵火嫌疑人的姓名，是住在埼玉县的41岁男子青叶真司。警方证实青叶2012年在茨城县抢劫便利店，服刑3年6个月后出狱，曾患有精神疾病。青叶19日承认纵火，他18日遭逮捕时告诉警察，纵火原因是“（京都动画）剽窃小说”。

就剽窃一说，京都动画公司公关部说，这家企业多年前开始收到恐吓邮件，“主要针对作品，没有针对公司或职员的恐吓信”，也没有收到指认抄袭的邮件。京都动画每次收到恐吓信都会通知京都府宇治市警察局，而后在企业总部、工作室等场所设置监控摄像头，但“没有发现可疑人员”。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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