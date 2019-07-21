土耳其外交官在伊拉克遇袭案主要嫌疑人被抓获

新华社巴格达7月20日电（记者张淼）伊拉克库尔德自治区（库区）政府20日说，库区反恐部队当天在库区首府埃尔比勒市逮捕了数天前一名土耳其外交官遇袭事件的主要嫌疑人。
库区政府发表声明说，经过大规模搜查，库区反恐部队逮捕了17日埃尔比勒枪击案的主要嫌疑人。有关此次事件的搜捕行动还将继续，直到抓获所有涉案人员并将他们绳之以法。
据伊拉克媒体报道，被捕的嫌疑人名为马兹卢姆·达格，20多岁，是出生于土耳其的库尔德人。枪击事件发生后，库区反恐部队通过监控录像确认了其头像，并发出通缉令。
库区首府埃尔比勒市一家餐馆17日发生一起枪击案，一名身份不明的枪手对餐馆内的就餐者开枪，包括一名土耳其驻埃尔比勒总领事馆外交官在内的两人当场身亡，另有一名伤者随后在医院死亡。
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