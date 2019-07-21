委国防部长：美侦察机不断入侵委领空被逐

人民网加拉加斯7月20日电 （记者张卫中）委内瑞拉国防部长帕特里诺·洛佩斯19日揭露，美国电子侦察机不断侵犯委内瑞拉领空，遭委空军战机驱逐。
洛佩斯是在向即将赴俄罗斯参加军事体育比赛的委武装力量代表队进行授旗仪式时做上述表示的。他说，19日，美国一架EP-3E电子情报侦察机被委内瑞拉空军战机拦截，并被驱离委内瑞拉领空。委政府谴责美方“公然挑衅”行动，严重违反国际法。
委内瑞拉武装力量战略行动指挥部也确认了这一消息，并详细说明了美侦察机的企图。委防空系统发现了美侦察机，并将之驱逐出委领空。美方侦察机进入委方领空旨在对委最大国际机场进行电磁波侦察。迈克蒂亚国际机场是委首都加拉加斯的重要空中通道，电子信息丰富。近期正临不结盟运动会议在加拉加斯召开。美电子侦察机装备最新设备，为未来电子战搜集电子信息和数据，并可能干扰通信系统。洛佩斯称，美国针对委内瑞拉的电子侦察活动十分频繁，几乎每天都有类似事件发生。
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