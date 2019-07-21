伊拉克继续大规模清剿“伊斯兰国”残余分子

新华社巴格达7月20日电（记者张淼）伊拉克总理办公室20日发表声明说，伊安全部队当天在伊中部发起第二阶段大规模清剿极端组织“伊斯兰国”残余分子的军事行动。
声明说，安全部队20日发动了代号为“胜利意志”的军事行动，其主要目的是清剿首都巴格达以北约30公里处及附近地区的“伊斯兰国”残余分子。
伊拉克总理兼武装力量总司令阿卜杜勒-迈赫迪当天视察了清剿行动指挥中心。阿卜杜勒-迈赫迪指示安全部队在行动中履行职责，为在上述地区实现安全和稳定铺平道路。
伊拉克安全部队自本月初起在伊拉克多省发动大规模清剿“伊斯兰国”残余分子的行动，第一阶段共打死11名武装分子，逮捕8人，并捣毁众多藏匿地点、地道和炸弹制造点。
2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余，他们伺机发动袭击。
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